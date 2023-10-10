Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh lực lượng chức năng của Ấn Độ đã ném thi thể của người đàn ông xuống sông sau khi nạn nhân gây ra vụ tai nạn.

Ngày 8/10, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra ở bang Bihar. Đoạn video cho thấy ba cảnh sát ném thi thể của một người đàn ông đã thiệt mạng trong tai nạn giao thông vào con kênh.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, sau khi đoạn video công khai thì đã gây ra sự phẫn nộ và lên án về sự thiếu tôn trọng rõ ràng đối với người đã qua đời.

Các quan chức cho biết vụ tai nạn quá nghiêm trọng nên không thể lấy hết thi thể để khám nghiệm tử thi.

Vì vậy, cảnh sát quyết định gửi những thi thể ít phức tạp hơn để khám nghiệm tử thi, còn những thi thể bị hư hỏng quá nặng sẽ bị ném xuống kênh và xử lý một cách tàn nhẫn.

Cảnh sát ném thi thể xuống kênh sau khi không xử lý hết. Ảnh: Cắt từ video

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát địa phương đã ra thông cáo báo chí giải thích rằng người đàn ông này quả thực đã gây ra một vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày 8/10.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng họ đang tích cực điều tra tính xác thực của video và tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm nếu xác định được bất kỳ hành vi sai trái nào.

Được biết, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi các bộ phận thi thể bị vứt bỏ dưới kênh để tiến hành khám nghiệm tử thi.

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