Giám đốc bị vợ bắt quả tang ngoại tình với nữ trợ lý, “tiểu tam” tiết lộ 2 đến 3 tháng mới quan hệ 1 lần

Thế giới 09/10/2023 15:05

Mới đây, một người phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt quả tang chồng đang trốn trong tủ quần áo của nữ trợ lý và chính “tiểu tam” đã thừa nhận việc quan hệ với giám đốc của mình.

Theo đó, ông Awei là người đứng đầu một công ty tiếp thị, vào tháng 11 năm 2019 ông thuê Xiao Qiao làm trợ lý nữ.

Với mục đích thuận tiện trong giao tiếp công việc, ông còn cho Xiao Qiao chuyển đến sống chung với vợ chồng ông.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm làm việc, Xiao Qiao thường xuyên ăn diện và ngồi cùng Awei ở ghế phụ của xe mỗi khi ra khỏi nhà.

Khi chứng kiến hai người này thường xuyên đi đến đâu cũng cùng nhau, người vợ cảm thấy rất không vui, nhưng Awei luôn khẳng định rằng quan hệ giữa ông và Xiao Qiao chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới khiến cô buộc phải tin vào điều đó.

Người vợ cho biết vào ngày 28/9 năm ngoái, khi trở về nhà, cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ phòng của Xiao Qiao. Cô vào phòng chỉ thấy Xiao Qiao một mình và hỏi chồng ở đâu.

Tuy nhiên, Xiao Qiao trả lời mập mờ và không rõ ràng. Sau đó cô đi ra khỏi phòng và càng suy nghĩ càng thấy không đúng, sau đó quay lại phòng của Xiao Qiao và phát hiện chồng đang trốn trong tủ quần áo. Điều này khiến cô nhận ra rằng cả hai đã phản bội cô.

Người vợ cũng nghe từ các nhân viên khác rằng Xiao Qiao và Awei đã có mối quan hệ không rõ ràng và cô còn là người yêu của Awei. Cuối cùng, nữ trợ lý thú nhận rằng 2-3 tháng mới quan hệ 1 lần.

Giám đốc bị vợ bắt quả tang ngoại tình với nữ trợ lý, “tiểu tam” tiết lộ 2 đến 3 tháng mới quan hệ 1 lần - Ảnh 1
Người vợ bắt quả tang chồng đang ngoại tình với nữ trợ lý. Ảnh: ET Todat

Dựa trên tần suất này, người vợ ước tính rằng cả hai đã quan hệ tối thiểu 28 lần, vi phạm quyền lợi của vợ chồng và yêu cầu Xiao Qiao bồi thường 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ).

Tuy nhiên, thẩm phán đã kiểm tra tin nhắn giữa người vợ và Xiao Qiao. Trong tin nhắn, người vợ hỏi: “Từ 2-3 năm trước, ông ta đã liên tục quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau và em chỉ là một trong số đó, em không sợ mang bầu à?”

Xiao Qiao trả lời: “Tôi luôn tuân thủ các biện pháp an toàn và mỗi 2-3 tháng, có thể là 3-4 tháng một lần”.

Người vợ chính nghe xong trả lời lạnh lùng: “Ừ, vì trong các tháng còn lại có thể lựa chọn người khác”.

Sau khi xem xét các bằng chứng, tòa án kết luận rằng trong suốt hơn 3 năm làm việc, Xiao Qiao đã hẹn hò và quan hệ với Awei, vi phạm quyền của vợ chồng.

Sau khi xem xét tình hình hiện tại của cô, tòa đã tuyên án Xiao Qiao phải bồi thường 200.000 nhân dân tệ (khoảng 669 triệu) cho người vợ.

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