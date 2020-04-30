Dùng điện thoại cũ của bố, bé gái suy sụp khi phát hiện sự thật động trời

Sau khi dùng điện thoại cũ của bố, bé gái phát hiện chuyện bố ngoại tình. Hậu quả, đôi vợ chồng kết hôn 16 năm đưa nhau ra tòa ly hôn.

CNT News đưa tin, anh Zhenggong, sống tại thành phố Đài Trung, Đài Loan sau khi đổi chiếc điện thoại mới đã cho con gái chiếc điện thoại cũ của mình. Tuy nhiên vì bất cẩn, anh đã quên xóa những bức ảnh trong album điện thoại cũ, từ đây sóng gió bắt đầu ập đến gia đình nhỏ này.

Anh Zhenggong và vợ kết hôn đã được 16 năm, có với nhau một cô con gái và một cậu con trai. Vài năm gần đây, người vợ phát hiện anh Zhenggong có nhiều thay đổi về tính tình và cách đối xử với vợ con. Thỉnh thoảng anh lại mắng mỏ, xả giận vô cớ lên người thân.

Sau đó, người vợ đã vô tình phát hiện anh Zhenggong thường trò chuyện thân mật với một người phụ nữ lạ. Cả hai dùng nhiều từ ngữ tình tứ, ngọt ngào như đang tán tỉnh nhau, thậm chí còn gửi cho nhau rất nhiều ảnh "riêng tư".

Tuy nhiên, anh Zhenggong vẫn một mực chối chuyện ngoại tình. Anh bao biện rằng mình và người phụ nữ kia chỉ là bạn bè bình thường, những bức ảnh là do tải từ trên mạng xuống, hoàn toàn không có mục đích xấu.

Dùng điện thoại cũ, bé gái phát hiện bố ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2019, anh Zhenggong cho con gái chiếc điện thoại cũ của mình mà quên xóa những hình ảnh trong đó thì sự thật mới bị bại lộ. Hóa ra, trong điện thoại có rất nhiều video ghi lại cảnh anh quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác. Ngay sau đó, cô con gái đã báo chuyện bố ngoại tình với mẹ mình.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, anh Zhenggong đã thừa nhận chuyện ngoại tình với một người phụ nữ sống gần đó suốt gần 2 năm nay và cầu xin vợ tha thứ. Tuy nhiên, người vợ không chấp nhận được sự thật này nên đã quyết định đệ đơn ly hôn ra tòa.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 4/2020, Tòa án thành phố Đài Trung đã phán quyết cho vợ chồng anh Zhenggong chính thức ly hôn. Bên cạnh đó, anh Zhenggong và người tình của mình phải bồi thường tổn thất tinh thần 300.000 Đài tệ (hơn 230 triệu đồng) cho cô vợ.

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