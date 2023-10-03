Jessica Weaver, 35 tuổi, bị buộc tội sơ suất và gây ra cái chết cho Anthony Leo Malave - con trai 3 tuổi duy nhất của cô - khi đi chơi ở công viên nước Camp Cohen (thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ).

Một nhân chứng khác cho biết một người phụ nữ đã chụp ảnh trong suốt thời gian anh nhìn thấy cô ở hồ bơi.

Một số nhân chứng cho biết Weaver đã thiếu chú ý một cách liều lĩnh trước khi con trai cô chết đuối. Nhân chứng mô tả Weaver “không bao giờ nhìn lên hay chú ý đến bất cứ điều gì” khi cô dán mắt vào điện thoại bên hồ bơi hơn một giờ.

Người thứ ba cho biết nhìn thấy người phụ nữ hát theo một bài hát đang phát và nằm xuống, nhìn vào điện thoại khoảng bảy phút trước khi đứa trẻ/nạn nhân được kéo lên khỏi mặt nước.

Một người khác cho biết người phụ nữ “đã khuyến khích đứa trẻ đi xuống hồ bơi trước khi rời đi và để cậu bé một mình”.

Jessica Weaver và con trai Anthony Leo Malave - Ảnh: New York Post

Tài liệu được tờ El Paso Times trích dẫn cho biết 1 trong 18 nhân viên cứu hộ làm việc tại công viên đã kéo bé Anthony ra khỏi khu vực sâu 4 foot (tương đương 1.22m) của hồ bơi nơi cậu chết đuối.

Theo tờ báo, đứa trẻ không mặc áo phao, mặc dù áo phao có sẵn cho khách tại cơ sở.

Cậu bé Anthony Leo Malave không mặc áo phao khi chết đuối ở công viên - Ảnh: New York Post

Các biển hiệu ở hồ bơi cũng nêu rõ rằng trẻ em từ 6 tuổi trở xuống “phải luôn có người lớn bơi lội trực tiếp trông coi” và “phải được người lớn giám sát trong tầm tay”.

Jessica Weaver bị bắt ở Indiana và đưa vào nhà tù Quận El Paso vào ngày 30/8. Cô được trả tự do sau khi trả khoản tiền bảo lãnh 100 nghìn đô la (khoảng 2.4 tỷ đồng) vào ngày 22/9.

Bé Anthony Leo Malave - Ảnh: New York Post

Mới đây, Jessica Weaver đệ đơn kiện thành phố đòi bồi thường 1 triệu đô la (khoảng 24 tỷ đồng), cho rằng "sơ suất nghiêm trọng của công viên nước và nhân viên cứu hộ" đã gây ra cái chết cho con trai cô.