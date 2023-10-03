Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi

Thế giới 03/10/2023 12:15

Một người mẹ 'dành hàng giờ nhìn vào điện thoại và hát theo nhạc' khiến đứa con trai 3 tuổi của mình chết đuối khi chơi tại công viên nước. 

 

Jessica Weaver, 35 tuổi, bị buộc tội sơ suất và gây ra cái chết cho Anthony Leo Malave - con trai 3 tuổi duy nhất của cô - khi đi chơi ở công viên nước Camp Cohen (thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ).

Một số nhân chứng cho biết Weaver đã thiếu chú ý một cách liều lĩnh trước khi con trai cô chết đuối. Nhân chứng mô tả Weaver “không bao giờ nhìn lên hay chú ý đến bất cứ điều gì” khi cô dán mắt vào điện thoại bên hồ bơi hơn một giờ.

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi - Ảnh 1
Jessica Weaver (35 tuổi) được cho là đã phớt lờ con trai mình, Anthony Leo Malave (3 tuổi), trước khi cậu bé chết đuối tại công viên nước ở Texas - Ảnh: New York Post

Một nhân chứng khác cho biết một người phụ nữ đã chụp ảnh trong suốt thời gian anh nhìn thấy cô ở hồ bơi. 

Người thứ ba cho biết nhìn thấy người phụ nữ hát theo một bài hát đang phát và nằm xuống, nhìn vào điện thoại khoảng bảy phút trước khi đứa trẻ/nạn nhân được kéo lên khỏi mặt nước. 

Một người khác cho biết người phụ nữ “đã khuyến khích đứa trẻ đi xuống hồ bơi trước khi rời đi và để cậu bé một mình”.

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi - Ảnh 2
Jessica Weaver và con trai Anthony Leo Malave - Ảnh: New York Post

Tài liệu được tờ El Paso Times trích dẫn cho biết 1 trong 18 nhân viên cứu hộ làm việc tại công viên đã kéo bé Anthony ra khỏi khu vực sâu 4 foot (tương đương 1.22m) của hồ bơi nơi cậu chết đuối.

Theo tờ báo, đứa trẻ không mặc áo phao, mặc dù áo phao có sẵn cho khách tại cơ sở.

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi - Ảnh 3
Cậu bé Anthony Leo Malave không mặc áo phao khi chết đuối ở công viên - Ảnh: New York Post

Các biển hiệu ở hồ bơi cũng nêu rõ rằng trẻ em từ 6 tuổi trở xuống “phải luôn có người lớn bơi lội trực tiếp trông coi”“phải được người lớn giám sát trong tầm tay”.

Jessica Weaver bị bắt ở Indiana và đưa vào nhà tù Quận El Paso vào ngày 30/8. Cô được trả tự do sau khi trả khoản tiền bảo lãnh 100 nghìn đô la (khoảng 2.4 tỷ đồng) vào ngày 22/9.

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi - Ảnh 4
Bé Anthony Leo Malave - Ảnh: New York Post

Mới đây, Jessica Weaver đệ đơn kiện thành phố đòi bồi thường 1 triệu đô la (khoảng 24 tỷ đồng), cho rằng "sơ suất nghiêm trọng của công viên nước và nhân viên cứu hộ" đã gây ra cái chết cho con trai cô.

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Bé gái đuối nước thương tâm trong hồ bơi mini ở khu vui chơi nhưng người lớn xung quanh không ai hay biết

Sự việc này lại một lần nữa cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc chú ý tới trẻ nhỏ để không gây ra thêm nhiều trường hợp thương tâm.

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