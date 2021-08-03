Sự việc này lại một lần nữa cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc chú ý tới trẻ nhỏ để không gây ra thêm nhiều trường hợp thương tâm.

Mới đây, một tai nạn đuối nước thương tâm của một bé gái ở Trung Quốc trong hồ bơi mini ngay tại khu vui chơi đã khiến mạng xã hội dậy sóng và đánh lên hồi chuông cảnh báo lớn cho các bậc phụ huynh. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/8 tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bé gái bị đuối nước ngay trong khu vui chơi dành cho trẻ em

Theo đoạn camera an ninh của khu trung tâm ghi lại, thời khắc đứa bé bị đuối nước có rất nhiều người đang đứng xung quanh nhưng không ai để ý hay biết cháu bé đang gặp nguy hiểm. Gần nơi xảy ra tai nạn nhất, cũng có 2 người phụ nữ ở đó và trông con đang bơi. Một người đang chăm sóc con và người phụ nữ còn lại đang ăn.

Đến lúc 2 người phụ nữ lại sát hồ bơi mini để trò chuyện cùng con nhưng dường như cả 2 đều không nhận ra cháu bé kia đã nằm bất động.

2 người phụ nữ cho con ăn nhưng không hề nhận ra cháu nhỏ bên kia đã bất động

Hiện tại, cảnh sát thành phố đang tiến hành điều tra và chưa đưa ra được kết luận chính thức về vụ việc. Vụ tai nạn này cũng là lời cảnh tỉnh bậc ba mẹ cần phải chú trọng hơn trong việc trông chừng con nhỏ ở những nơi nguy hiểm như sông hồ, kênh gạch,...

Trước vụ tai nạn này, tại quận Şehzadeler, Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một bé trai 8 tuổi bị đuối nước ở hồ bơi nhưng lúc đó, bố mẹ vẫn mải mê tắm nắng mà không hay biết. Đến khi phát hiện, cháu bé đã được lập tức đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch thế nhưng mọi sự cố gắng của bác sĩ vẫn không thể cứu cháu bé thoát khỏi tử thần.

Bố mẹ vô tư tắm nắng trên bờ, con trai 8 tuổi đuối nước, vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng Cậu bé vẫy vùng trong hồ bơi trước khi chìm xuống đáy nhưng bố mẹ nằm tắm nắng trên bờ, không ai hay biết để kịp thời cứu vớt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-duoi-nuoc-thuong-tam-trong-ho-boi-mini-o-khu-vui-choi-nhung-nguoi-lon-xung-quanh-khong-ai-hay-biet-415704.html