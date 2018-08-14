Nhân dịp nghỉ hè, người mẹ dẫn hai con gái đi tắm biển. Tuy nhiên, vì mải mê chơi điện thoại, người mẹ không hề hay biết con mình bị đuối nước.

Theo thông tin từ AsiaOne, mới đây cảnh sát Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong. Nạn nhân là hai chị em sinh đôi Pei Yuanjin và Pei Yuantong (8 tuổi, Bắc Kinh) được mẹ dẫn đi nghỉ mát nhân kỳ nghỉ. Thi thể hai nạn nhân lần lượt được tìm thấy vào 11 giờ 30 và 15 giờ 45 ở vùng biển gần khu vực các em mất tích.

Hai bé gái đuối nước tử vong khi đi biển cùng mẹ - Ảnh: Asia One Tại cơ quan điều tra, người mẹ cho biết vào khoảng 15 giờ ngày Chủ Nhật, hai con gái chị đột ngột mất tích khi đang nghịch cát trên bãi biển. Khi đó, trên người hai đứa trẻ chỉ mặc đồ bơi và đi chân trần. Người mẹ còn cho biết thêm, thấy các con đang chơi đùa nên chị đã lướt điện thoại một lúc. Lúc ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy hai đứa con mình đâu. Sau một giờ tìm kiếm nhưng không thấy, chị liền báo cảnh sát. Nhận được thông tin, cảnh sát địa phương cùng các đội cứu hộ phi chính phủ và tình nguyện viên đã tích cực tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, các cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể hai bé ở gần hiện trường mất tích - Ảnh: Asia One Cái chết của cặp chị em song sinh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người cho rằng những khách du lịch không nắm rõ địa hình ở Thanh Đảo sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, một số người lên tiếng chỉ trích sự vô tâm của người mẹ khi mải xem điện thoại để các con gặp nạn. Vào mùa hè, trường hợp trẻ em tử vong vì đuối nước ngày càng tăng, đặc biệt là các vùng nông thôn. Ở những khu vực này, các con sông, suối không được kiểm soát và trẻ em thường không được giám sát khi bơi ở những nơi này. Vì vậy, các phụ huynh cần phải cảnh giác để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra với con em mình.

Cứu sống 2 nữ sinh, nam thanh niên bị đuối nước tử vong Sau khi đưa 2 nữ sinh viên vào bờ an toàn, nam sinh viên năm cuối Đại học Cửu Long bơi ra sông cứu người khác thì bị nước đẩy ra xa, đuối nước tử vong.

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