Dẫn con đi tắm biển, mẹ mải lướt điện thoại khiến 2 con gái sinh đôi đuối nước tử vong

Thế giới 14/08/2018 11:35

Nhân dịp nghỉ hè, người mẹ dẫn hai con gái đi tắm biển. Tuy nhiên, vì mải mê chơi điện thoại, người mẹ không hề hay biết con mình bị đuối nước.

Theo thông tin từ AsiaOne, mới đây cảnh sát Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong.

Nạn nhân là hai chị em sinh đôi Pei Yuanjin và Pei Yuantong (8 tuổi, Bắc Kinh) được mẹ dẫn đi nghỉ mát nhân kỳ nghỉ. Thi thể hai nạn nhân lần lượt được tìm thấy vào 11 giờ 30 và 15 giờ 45 ở vùng biển gần khu vực các em mất tích.

Dẫn con đi tắm biển, mẹ mải lướt điện thoại khiến 2 con gái sinh đôi đuối nước tử vong - Ảnh 1
Hai bé gái đuối nước tử vong khi đi biển cùng mẹ - Ảnh: Asia One

Tại cơ quan điều tra, người mẹ cho biết vào khoảng 15 giờ ngày Chủ Nhật, hai con gái chị đột ngột mất tích khi đang nghịch cát trên bãi biển. Khi đó, trên người hai đứa trẻ chỉ mặc đồ bơi và đi chân trần. Người mẹ còn cho biết thêm, thấy các con đang chơi đùa nên chị đã lướt điện thoại một lúc. Lúc ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy hai đứa con mình đâu. Sau một giờ tìm kiếm nhưng không thấy, chị liền báo cảnh sát.

Nhận được thông tin, cảnh sát địa phương cùng các đội cứu hộ phi chính phủ và tình nguyện viên đã tích cực tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Dẫn con đi tắm biển, mẹ mải lướt điện thoại khiến 2 con gái sinh đôi đuối nước tử vong - Ảnh 2
Sau nhiều giờ tìm kiếm, các cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể hai bé ở gần hiện trường mất tích -  Ảnh: Asia One

Cái chết của cặp chị em song sinh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người cho rằng những khách du lịch không nắm rõ địa hình ở Thanh Đảo sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, một số người lên tiếng chỉ trích sự vô tâm của người mẹ khi mải xem điện thoại để các con gặp nạn.

Vào mùa hè, trường hợp trẻ em tử vong vì đuối nước ngày càng tăng, đặc biệt là các vùng nông thôn. Ở những khu vực này, các con sông, suối không được kiểm soát và trẻ em thường không được giám sát khi bơi ở những nơi này. Vì vậy, các phụ huynh cần phải cảnh giác để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra với con em mình.

Cứu sống 2 nữ sinh, nam thanh niên bị đuối nước tử vong

Cứu sống 2 nữ sinh, nam thanh niên bị đuối nước tử vong

Sau khi đưa 2 nữ sinh viên vào bờ an toàn, nam sinh viên năm cuối Đại học Cửu Long bơi ra sông cứu người khác thì bị nước đẩy ra xa, đuối nước tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong vì đuối nước tai nạn trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích