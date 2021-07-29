Bố mẹ vô tư tắm nắng trên bờ, con trai 8 tuổi đuối nước, vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng

Thế giới 29/07/2021 14:25

Cậu bé vẫy vùng trong hồ bơi trước khi chìm xuống đáy nhưng bố mẹ nằm tắm nắng trên bờ, không ai hay biết để kịp thời cứu vớt.

Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn video ngắn được ghi lại bởi camera an ninh về vụ việc đuối nước thương tâm tại một bể bơi ngoài trời quận Şehzadeler, Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong video, một bé trai đang ra sức vùng vẫy trước khi bị nhấn chìm xuống nước. Nạn nhân trong vụ việc trên là Yusuf Asaf Tiktas (8 tuổi).

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Cậu bé đang ra sức vùng vẫy trước khi bị nhấn chìm xuống nước

Được biết, trước đó, cậu bé chơi cầu trượt xuống nước nhưng không may, bắt đầu gặp rắc rối khi mực nước sâu ngập qua đầu. Trong khi Yusuft cố sức vươn lên vùng vẫy thì bố mẹ của em đang nằm phơi nắng trên ghế và không hề để ý đến con. Những người khách khác trong bể bơi dường như cũng không ai phát hiện ra Yusuft đang gặp nguy hiểm. 

Sau hơn 1 phút chống chọi, cậu bé đã bị nước "nuốt chửng", chìm dần xuống đáy. Đến một lúc sau, bố mẹ của em mới nhận ra con mình gặp nguy hiểm và nhanh chóng tìm cách cứu Yusuft lên bờ. Lập tức, Yusuft được đưa đến khu vực chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán não của Yousuf đã bị thiếu oxy trong thời gian quá dài dẫn đến các thương tổn không thể phục hồi. Ngày 12/7 vừa qua, cậu bé 8 tuổi đã qua đời trong sự bất lực của các y bác sĩ.

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Các bác sĩ đã chẩn đoán não của Yousuf đã bị thiếu oxy trong thời gian quá dài. Cậu bé 8 tuổi đã qua đời vào ngày 12/7 vừa qua

Trước đây, tại Thâm Quyến, Trung Quốc, cậu bé 4 tuổi cũng bị chết đuối ở hồ bơi do người mẹ họ Tiêu mải mê nhắn tin trên điện thoại di động. Hồ bơi khi đó có nhiều người nhưng không ai nhận ra để kịp thời cứu cậu bé.   

Những câu chuyện trên đây là một lời cảnh tỉnh đối với các phụ huynh phải canh chừng con thật kỹ khi cho con nhỏ đi bơi.

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