Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm vì bị người đưa đón bỏ quên hơn 7 giờ đồng hồ trong ô tô kín, nhiệt cao quá cao

Thế giới 20/07/2021 07:50

Người phụ nữ làm nghề đưa đón trẻ tới trường bị bắt với cáo trạng ngộ sát khi gây ra cái chết của bé gái 2 tuổi vì đã bỏ quên bé trong xe ô tô kín suốt hàng giờ.

Vừa qua, tại bang Florida (Mỹ) đã xảy ra một tai nạn vô cùng thương tâm, một bé gái 2 tuổi tử vong vì bị người đưa đón trẻ bỏ quên trên xe ô tô suốt nhiều giờ. Được biết, người đưa đón trẻ là bà Juana Perez-Domingo (43 tuổi), người này được mẹ của bé gái trả 40 USD/ tuần để đưa đón con đến nhà trẻ.

Sáng 16/6, khi đưa bé đến trường, người phụ nữ này đã để quên bé Jocelyn Mendez trong xe suốt 7 tiếng. Lúc này, nhiệt độ trong ô tô của Perez-Domingo đã lên tới 96 độ F (khoảng 35,5 độ C).

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Bà Juana Perez-Domingo - người đưa đón trẻ, đã bị cảnh sát bắt vì buộc tội ngộ sát

Liên quan đến sự việc này, cảnh sát cho biết thêm bà Perez-Domingo không hề có bằng lái xe. Sáng 16/7, bà nhận đưa bé Mendez tới nhà trẻ ở Homestead nhưng do nhà trẻ chưa mở cửa nên bà đã quyết định đưa bé gái này về nhà mình. Sau đó, Perez-Domingo đã để quên đứa trẻ trong xe đến 7 tiếng sau mới quay lại. 

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Mẹ bé Mendez vô cùng đau buồn trước sự việc

Khi đó, đứa bé đã tử vong do nhiệt độ trong xe quá cao. Tuy nhiên, lúc này do quá hoảng sợ, bà đã liên lạc với mẹ của bé gái và báo là cô bé đã chết, thay vì gọi cho cấp cứu và cảnh sát. Qua khám nghiệm tử thi đứa bé, cảnh sát đã xác định được nguyên nhân chính thức của cái chết. Đồng thời, Perez-Domingo cũng bị cáo buộc thêm tội không dùng ghế trẻ em cho bé Mendez mặc dù bé chỉ mới chập chững biết đi.

Đến ngày 17/7, bà Perez-Domingo bị bắt với cáo buộc ngộ sát. 

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