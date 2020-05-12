Cô công nhân may xinh đẹp đốn tim dân mạng, nhưng thứ cô mang theo đi làm mới khiến ai nấy xúc động

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi rói thì thứ bà mẹ này ôm trong lòng trong khi đang làm việc càng khiến người xem tò mò hơn.

Chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ là điều hạnh phúc nhất, nhưng cũng gian nan nhất đối với cha mẹ. Một số người không có điều kiện gửi con nên buộc phải mang mang con đi làm khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Mới đây, một bà mẹ trẻ xinh đẹp người Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hiện bà mẹ này đang làm công nhân may trong một nhà máy. Cô có nhan sắc xinh đẹp và nụ cười hớp hồn người khác. Chính đồng nghiệp của cô, người đăng tải những hình ảnh này, đã thừa nhận cô là bông hoa đẹp nhất trong nhà máy.

Mẹ trẻ đưa con đi làm khiến dân mạng cảm động - Ảnh: Weibo

Nhưng điều gây chú ý hơn cả chính là đứa bé mà cô ôm trong lòng khi đang làm việc. Cậu bé khoảng 5 tuổi, đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ khiến ai nấy cay xè mắt vì xúc động.

Do ở nhà không có ai chăm con nên cô buộc phải mang con đi làm. Cô vừa ôm chặt đứa trẻ, giữ cho con ngủ ngon, vừa hăng say làm việc mà nụ cười vẫn nở trên môi.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, hầu hết dân mạng đều thán phục trước sự mạnh mẽ, giỏi giang của người phụ nữ.

"Hai mẹ con đáng yêu quá, mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai mẹ con"; "Dù sao thì đưa bé đi làm cũng không phải cách hay, người mẹ nên cố gắng tìm người trông con"; "Nhìn thương thật sự"; "Em bé lớn lên nhất định phải thương mẹ nhé"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-cong-nhan-may-xinh-dep-don-tim-dan-mang-nhung-thu-co-mang-theo-di-lam-moi-khien-ai-nay-xuc-dong-358585.html