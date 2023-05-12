Chú chó già nhất thế giới đón sinh nhật lần thứ 31

Tính theo tuổi người, chú chó đã 217 tuổi, vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 31 sau khi được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Theo Tờ Guardian của Anh đưa tin ngày 11/5 (giờ địa phương), Bobby, chú chó lai đến từ Castelo Branco, Centro, Bồ Đào Nha, sinh ngày 11/5/1992 và được Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là chú chó già nhất thế giới vào tháng 2 vừa qua.



Chú chó già nhất từng được ghi nhận là trước đó là Bluey, một con chó chăn gia súc của Úc đã qua đời vào năm 1939 ở tuổi 29 và 5 tháng.

Bobby được kỷ lục Guinness công nhận là chú chó già nhất thế giới - Ảnh: Guinness World Records

Theo BBC, giống chó sống lâu nhất trên thế giới là Jack Russell Terrier, sống trung bình 12,72 năm.

Chủ nhân của Bobby, Leonel, nói về tuổi thọ của Bobby, "bí mật lớn nhất là có một môi trường yên tĩnh và thanh bình". Bobby chưa bao giờ đeo dây xích kể từ khi được sinh ra. Bobby thường đi lang thang tự do trong khu rừng gần nhà và thoải mái giao lưu với những người bạn chó khác.

Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của Bobby không được tốt do đã già đi. Được biết, Bobby hiện thích chơi ngoài sân hơn là ra khỏi nhà và thường xuyên va phải chướng ngại vật mà không có sự trợ giúp của chủ do thị lực kém vì mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bobby cũng ngủ rất nhiều và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ gật.

So sánh ngoại hình của Bobby năm 1999 và Bobby gần đây (từ trái sang) - Ảnh: Guinness World Records

Leonel cho biết: "Trong ba tháng qua, vô số nhà báo đã đến thăm và Bobby có một lịch trình rất bận rộn. Các phóng viên từ khắp châu Âu cũng như Mỹ và Nhật Bản đã đến để chụp ảnh Bobby".



Ông nói thêm: “Bác sĩ thú y đã cảnh báo rằng những hành động này có thể gây ra căng thẳng về thể chất và tâm lý cho Bobby".



Nhìn Bobby những ngày gần đây, Leonel nói: "Bobby khiến tôi nhớ về quá khứ. Nó khiến tôi nhớ đến ông bà, cha và anh chị em của mình, những người đã không còn trên cõi đời này nữa".

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