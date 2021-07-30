Mẹ trẻ 26 tuổi lập kỷ lục Guinness thế giới khi hạ sinh cùng lúc 9 'thiên thần' và đều sống sót khoẻ mạnh sau sinh

Một sản phụ sinh 9 đứa trẻ vừa được xác lập kỷ lục thế giới Guinness. Những đứa con của cô được thụ thai hoàn toàn tự nhiên và may mắn tất cả đều sống sót sau sinh.

Mới đây, một bà mẹ 26 tuổi tên Halima Cisse ở Mali vừa lập Kỷ lục Thế giới Guinness sau ca vượt cạn với con số đến 9 đứa trẻ. Được biết, những đứa con của cô được thụ thai hoàn toàn tự nhiên và đã ra đời tại một bệnh viện ở Maroc cách đây khoảng hơn 2 tháng.

Trước đó, bà mẹ Cisse đã có cô con gái 2 tuổi, vì vậy khi nghe tin mang nhiều thai, cô và chồng Kader Arby (35 tuổi) đã vô cùng sốc. Lúc đầu, cặp vợ chồng được thông báo họ chỉ có thêm 7 đứa con. Đồng thời, các bác sĩ phụ sản cũng cảnh báo rằng cơ hội cho tất cả các bé có thể sống sót là ít hơn 50%.

Đến ngày 5/5, Cisse lại được bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai đến 9 đứa con. Trao đổi với The Daily Mail, bà mẹ 26 tuổi cho hay về cảm xúc khi nhận được thông tin này: "Đó là một cú sốc rất lớn khi tôi biết rằng tôi đang bầu 9 đứa con vì tôi nghĩ rằng chúng chỉ có 7 đứa".

Tiến sĩ Msayif Khali kiểm tra một trong 9 bé đang được bảo vệ trong lồng ấp tại bệnh viện Ain Borja ở Casablanca, Maroc

Rất may mắn, sau khi ra đời, cả 9 em bé đều sống sót và có lẽ đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới. Theo ghi nhận, trước đây, năm 1971, tại Úc cũng từng có một sản phụ sinh 9 trẻ sơ sinh nhưng tiếc thay, tất cả trẻ đều chết trong tuần đầu tiên ra đời. Và một trường hợp khác ở Malaysia vào năm 1999, tất cả các em bé "xấu số" đều chết sau khi sinh.

Một đại diện của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chia sẻ với NPR rằng, họ vẫn chưa chính thức trao kỷ lục này vì hiện tại "sức khỏe của cả mẹ và 9 bé sơ sinh là ưu tiên hàng đầu". Được biết, kỉ lục trước đó thuộc về bà mẹ Nadya Suleman - người sinh được 8 em bé vào năm 2009.

Hiện tại, chồng của sản phụ Cisse cho biết, việc chăm sóc cho 10 đứa con nhỏ thật sự khá khó khăn, anh đang tập trung chăm sóc tốt cho vợ và 9 thành viên mới trong gia đình.

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