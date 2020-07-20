Cặp đôi hồn nhiên quấn nhau trên xe khiến dân tình tưởng đi nhầm vào nhà nghỉ

Dù đang ở nơi công cộng, xung quanh có rất nhiều người nhưng cặp đôi vẫn thản nhiên ôm hôn thắm thiết, thậm chí còn có những hành động nhạy cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh phản cảm của một cặp đôi trên tàu điện khiến dân tình vô cùng bức xúc. Trong ảnh, cặp đôi không chỉ ôm hôn thắm thiết mà còn có những hành động nhạy cảm.

Theo thông tin ban đầu, bức ảnh này được chụp trên một chuyến tàu ở thành phố Đài Trung, Đài Loan. Theo chia sẻ của người đăng tải bức ảnh, ban đầu cặp đôi lên xe, lấy điện thoại và tai nghe rồi cùng nhau xem phim.

Một lúc sau, cô gái bắt đầu quàng tay lên cổ rồi đặt hẳn 2 chân lên đùi bạn trai. Sau đó, chàng trai cũng quay sang ôm bạn bạn gái rồi hôn nhau thắm thiết như chốn không người.

Hành động nhạy cảm của cặp đôi bị dân tình 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, cả hai còn có những hành động quá trớn hơn khiến mọi người xung quanh vô cùng khó chịu.

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số mọi người đều chỉ trích hành vi phản cảm của cặp đôi.

Trong khi đó, người chụp bức ảnh này chia sẻ: “Tôi bắt đầu được nghỉ hè nên rời trường về nhà, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Chỉ việc hôn nhau trên tàu, trước mặt nhiều người đã khó chấp nhận rồi, thế mà cô gái kia còn gác chân lên cửa sổ còn chàng trai thì gần như đè lên người cô ta. Có ai chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh này không? Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu”.

Được biết, sau đó nhân viên an ninh đã nhắc nhở cặp đôi. Đến lúc này đôi trai gái mới ngừng những hành động phản cảm lại.

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