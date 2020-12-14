Bố chồng cứ đến chơi nhà thường xuyên, con dâu lén lút theo dõi thì bàng hoàng phát hiện bí mật động trời

Thấy bố chồng thường xuyên đến nhà thăm, con dâu lén lút theo dõi thì phát hiện bí mật động trời. Đâu ai ngờ rằng, người bố chồng lại có mối quan hệ bất chính với người làm trong nhà.

Nhiều ngày qua, câu chuyện con dâu phát hiện bố chồng có mối quan hệ bất chính với người giúp việc được netizen bất ngờ "đào" lại và bàn tán không ngừng.

Theo đó, vào năm 2016, người phụ nữ tên Dina Melina (32 tuổi, người Indonesia) nhận làm giúp việc cho một gia đình tại căn hộ số 61, phố Jurong West, Singapore.

Thời gian đó, cụ ông 70 tuổi là bố chồng của nữ chủ nhà thỉnh thoảng đến chơi và bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với nữ giúp việc.

Năm 2018, Dina hỏi vay tiền và được ông cụ cho vay 23 triệu đồng. Vì không thể trả ngay số tiền này nên nữ giúp việc muốn trả theo cách khác. Lúc này, cụ ông đã đề nghị quan hệ tình dục để trừ tiền.

Sau khi theo dõi, con dâu phát hiện bố chồng có quan hệ bất chính với người giúp việc - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, 2 người đã đồng thuận quan hệ trong căn hộ mà không ai hay biết. Sau lần đầu, Dina nói với ông cụ rằng mình cần tiền để đi khám sức khỏe. Cụ ông lại tiếp tục đưa tiền cho cô ta. Kể từ đó, 2 người tiếp tục quan hệ thêm nhiều lần nữa.

Vì muốn moi tiền ông cụ, Dina đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Dina mạo danh con dâu của ông cụ, gửi tin nhắn dọa sẽ phát tán câu chuyện đáng xấu hổ này để đòi 60 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đưa toàn bộ số tiền này cho Dina. Nhận thấy đây là âm mưu của Dina, cụ ông từ chối việc đưa tiền. Tức giận vì kế hoạch thất bại, nữ giúp việc đã báo cảnh sát, buộc tội cụ ông cưỡng hiếp mình.

Liên quan đến vụ việc, người con dâu cho hay, cô nhận thấy bố chồng của mình đến nhà quá thường xuyên nên đã âm thầm theo dõi và bàng hoàng phát hiện mối quan hệ bất chính của ông với nữ giúp việc. Mặc dù đây là hành vi đáng xấu hổ nhưng người con dâu khẳng định bố chồng và nữ giúp việc tự nguyện quan hệ với nhau.

Nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra và đưa ra kết luận nữ giúp việc không bị ông cụ cưỡng bức. Cuối cùng, cô ta bị tuyên phạt 3 tháng tù giam vì tội cung cấp sai thông tin cho cơ quan điều tra, vu khống người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-chong-cu-den-choi-nha-thuong-xuyen-con-dau-len-lut-theo-doi-thi-bang-hoang-phat-hien-bi-mat-dong-troi-390118.html