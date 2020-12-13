Văn phòng đối diện khách sạn, hàng chục người 'đỏ mặt' chứng kiến cảnh cặp đôi kéo rèm ‘mây mưa’, lời kể của nhân chứng càng gây bức xúc hơn

Thế giới 13/12/2020 18:11

Đang ngồi làm việc, các nhân viên văn phòng đối diện bỗng nhìn thấy cặp đôi “mây mưa” bên cửa sổ. Dù sự việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nhưng khách sạn vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian dài.

Trước nay, chuyện các cặp đôi không thể “dằn lòng”, thân mật ở nơi công cộng không còn là chuyện hiếm thấy. Có người chọn công viên, rạp chiếu phim nhưng cũng có người lại “mây mưa” bên cửa sổ để người xung quanh chứng kiến như cặp đôi người Anh trong câu chuyện dưới đây.

Theo đó, vào tháng 11/2016, một cặp đôi bị bắt gặp đang “làm chuyện người lớn” ngay sát cửa kính, đối diện một văn phòng công sở đông người. Điều đáng nói là cả hai không hề kéo rèm dù đó là cửa kính trong suốt.

Được biết, nơi xảy ra sự việc là khách sạn Motel One. Vì cả khách sạn này và văn phòng công sở đối diện đều được thiết kế bằng cửa kính trong suốt nên hai bên có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau. 

Văn phòng đối diện khách sạn, hàng chục người 'đỏ mặt' chứng kiến cảnh cặp đôi kéo rèm ‘mây mưa’, lời kể của nhân chứng càng gây bức xúc hơn - Ảnh 1
Cặp đôi kéo rèm, 'mây mưa' bên cửa sổ khiến nhân viên văn phòng ở tòa nhà đối diện 'nóng mắt' - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, mọi hành động của cặp đôi bên cửa sổ đều bị mọi người nhìn thấy. Hầu hết những người chứng kiến đều cho rằng cả hai đang cố tình làm vậy để mọi người xem. Một người đã quay phim lại, đăng lên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, đoạn clip này lại được “đào” lên, trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Vào thời điểm đó, một nhân viên văn phòng cho biết mọi người đều cảm thấy "đỏ mặt" khi chứng kiến cảnh cặp đôi “mây mưa” qua cửa sổ. Sự việc trên kéo dài khoảng 20 phút. Rõ ràng cả 2 người đều biết có người đang quan sát và tỏ ra thích thú. Một nhân viên khác trong tòa nhà cũng bức xúc vì cứ mỗi tháng 1 lần, những người làm việc ở đây lại bắt gặp những cặp đôi làm chuyện tế nhị qua cửa sổ khách sạn. 

Mặc dù sự việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nhưng phía khách sạn vẫn giữ im lặng. Nhiều cư dân mạng cho rằng khách sạn làm vậy để gây sự chú ý, thu hút khách.

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