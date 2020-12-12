Đến xem lớp học Yoga, ông bố quyết định cho cho con nghỉ học vì thấy tư thế kỳ lạ của cô giáo và học trò

Sau khi thấy tư thế nhạy cảm giữa cô giáo và con trai mình, ông Trương và vợ quyết định cho con nghỉ học tại lớp này.

Vì muốn con trai khỏe mạnh, giảm bớt áp lực sau giờ học, một gia đình họ Trương tại Trung Quốc đã đăng ký lớp học Yoga cho con trai. Thông thường, ông Trương chính là người phụ trácch đón con đi học về. Mỗi lần như vậy, ông thường tranh thủ đến sớm. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến một lần vì rảnh rỗi nên ông vào lớp xem con luyện tập.

Sau khi thấy tư thế nhạy cảm giữa cô giáo và con trai mình, cặp vợ chồng quyết định cho con nghỉ học vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con trong tuổi dậy thì - Ảnh: Internet

Lúc này, ông Trương nhìn thấy tư thế nhạy cảm của cô giáo và con trai nên băn khoăn, không biết nên nói với vợ thế nào. Hôm sau, bà Trương cũng đến lớp học Yoga của con để quan sát. Hóa ra lớp học này chỉ toàn nữ. Cô giáo cũng ăn mặc hớ hênh, lộ cả phần lưng ra ngoài. Bên cạnh đó, mỗi khi hướng dẫn, cô giáo sẽ động chạm vào người học viên.

Sau đó, vợ chồng ông Trương đã quyết định cho con trai nghỉ học lớp này. Vợ chồng ông cho rằng, con trai đang ở trong độ tuổi dậy thì nên việc tiếp xúc thân mật với cô giáo là không tốt.

Cách xử lý của vợ chồng ông Trương được dân mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện của gia đình ông Trương đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều tán thành cách xử lý của 2 vị phụ huynh. Cư dân mạng cho rằng việc giáo dục giới tính cho trẻ trong tuổi dậy thì là vô cùng quan trọng.

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