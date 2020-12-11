Thấy đứa trẻ trằn trọc, không chịu ngủ trưa, nữ giáo viên ngồi lên người học sinh bấm điện thoại. Đoạn clip khiến ai nấy đều bức xúc.

Từ trước đến nay, những hành vi bạo hành học sinh mầm non luôn bị dư luận lên án gay gắt. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên ngồi lên người học sinh bấm điện thoại vì bé không chịu ngủ trưa khiến cư dân mạng phẫn nộ, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Được biết nữ giáo viên này họ Xu (36 tuổi).

Theo hình ảnh trong clip, vào giờ ngủ trưa, một học sinh trằn trọc không ngủ được. Ngay sau đó, cô giáo họ Xu đi đến, ngồi lên đầu đứa trẻ rồi thản nhiên lướt điện thoại. Được biết, nữ giáo viên đã giữ nguyên tư thế đó trong 3 phút. Thông tin trên Dailymail cho biết sự việc trên xảy ra vào 26/11 vừa qua tại một trường mầm non ở Phật Sơn, miền nam Trung Quốc.

Thấy học sinh chưa chịu ngủ, cô giáo nhanh chóng tiến đến...

Sau đó, sự việc bị người nhà học sinh phát hiện và trình báo lên ban giám hiệu nhà trường. Làm việc với lãnh đạo, cô giáo khẳng định chỉ đang cố gắng giúp học sinh ngủ nhanh. Nữ giáo viên này sau đó đã bị trường sa thải.

... và ngồi lên người học sinh trong 3 phút khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc - Ảnh: Daily Mail

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành động này. Một số netizen cho rằng nên loại cô giáo này ra khỏi ngành vĩnh viễn để tránh trường hợp có thêm trẻ bị bạo hành.

"Nếu không thể thương yêu trẻ em thì xin đừng làm nghề trông trẻ, nhìn thấy đứa bé bị ngồi lên người mà xót xa", M.L bình luận.

"Mặc dù biết giáo viên mầm non phải chịu nhiều áp lực vì trông nhiều trẻ cùng lúc nhưng dù sao đi nữa cũng xin đừng đánh các bé. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà tâm lý của trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng không kém", một cư dân mạng chia sẻ.

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