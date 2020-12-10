Mượn điện thoại xem, bé trai vô tình phát hiện hàng loạt clip 'nóng' và bí mật động trời của mẹ

Thế giới 10/12/2020 11:51

Sau khi mượn điện thoại chơi, bé trai vô tình phát hiện clip “nóng” của mẹ. Bí mật sau đó càng khiến những đứa con bàng hoàng hơn.

Trong thời đại công nghệ, nhiều người có thói quen quay lại cảnh nóng để làm kỷ niệm. Hành động này mang lại không ít rắc rối. Mới đây, trên mạng xã hội Đài Loan xôn xao vụ việc cậu bé vô tình phát hiện clip “nóng” của mẹ trên điện thoại.

Cụ thể, theo thông tin trên CTwant, trên chương trình truyền hình của Đài Loan có tên "News Digging Wow", một cô gái kể về việc em trai học tiểu học vô tình phát hiện bí mật động trời của mẹ mình.

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Cậu bé tiểu học vô tình phát hiện clip 'nóng' của mẹ trên điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, cậu bé thường mượn điện thoại của mẹ chơi. Một lần nọ, cậu bé phát hiện một số đoạn video mà người mẹ đã xóa trước đó nhưng chưa biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, bé trai đã đưa những video này cho chị gái xem.

Sau khi xem, cô mới phát hiện đây toàn là những clip “nóng” của mẹ. Điều đáng chú ý, người đàn ông trong video lại không phải là ông bố. Vì không biết phải làm thế nào, cô đã liên hệ với chương trình truyền hình để chia sẻ và hy vọng nhận được lời khuyên từ mọi người.

Theo chuyên gia, các cặp đôi quay lại clip ân ái nên biết rằng những đoạn clip này “tưởng xóa, nhưng không phải xóa”. Chúng có thể được lưu trữ ở một số nơi khác trong điện thoại. Do đó, các chuyên gia khuyên rằng, tốt nhất không nên quay lại những cảnh nhạy cảm này để tránh trường hợp đáng tiếc.

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