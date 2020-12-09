Đặt camera vì mất xe liên tục, chủ nhà bàng hoàng phát hiện cảnh tượng ám ảnh xảy ra với cô gái vào rạng sáng

Thế giới 09/12/2020 14:42

Vì thường xuyên mất xe, chủ nhà đặt camera ở vị trí kín đáo để quan sát. Không ngờ camera vô tình ghi lại cảnh tượng ám ảnh xảy ra với một cô gái.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một vụ hiếp dâm được cộng đồng mạng nước này đặc biệt quan tâm.

Theo đó, một người đàn ông họ Ngô sống ở khu vực đang tái thiết tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thường xuyên bị trộm xe máy nên đã bí mật lắp đặt camera ở đường ống thoát nước trước nhà để kiểm tra mỗi ngày. Anh không ngờ camera đã ghi lại cảnh tượng ám ảnh xảy ra vào lúc 2 giờ sáng.

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Anh Ngô đặt camera để theo dõi trộm, không ngờ phát hiện một vụ việc động trời - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc xảy ra vào tháng 8/2018. Anh Ngô xem lại camera thì thấy cảnh một gã đàn ông đang ôm chặt một cô gái. Sau đó, gã đã dùng sức bóp cổ tay nạn nhân và kéo vào một góc. Hóa ra, đây chính là hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm vào rạng sáng ngày hôm đó. Nạn nhân là cô gái tên Tiểu Diệp.

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Nhờ video từ camera này mà kẻ hiếp dâm không thể thoát tội - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Lúc này, anh Ngô đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng cho cảnh sát. Trước đó, nghi phạm luôn miệng kêu oan, phủ nhận hành vi của mình nhưng nhờ có video do camera quay lại mà gã không thể chối cãi. Vào ngày 22/6/2020, tòa án địa phương đã tuyên án bị cáo 3 năm tù vì tội hiếp dâm. Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Đến ngày 10/9/2020, tòa án đã bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm.

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