Mặc dù đã kết hôn 2 năm nhưng cặp vợ chồng trẻ này vẫn chưa chính thức “động phòng” vì người chồng mắc chứng sợ “vùng kín”.

Theo thông tin trên ETtoday, Xiaoguang (28 tuổi, người Đài Loan) là thầy giáo dạy toán cấp 2. Mới đây, anh tìm đến phòng khám vì mắc chứng sợ “vùng kín”. Điều này khiến anh và vợ không thể quan hệ dù đã kết hôn được 2 năm.

Được biết, chứng sợ hãi này xuất hiện từ ngày Xiaoguang còn nhỏ. Vào thời điểm đó, bố mẹ yêu cầu anh không được quậy phá, phải chăm chỉ học hành nên Xiaoguang chỉ chăm lo học tập. Khi đến tuổi dậy thì, bạn bè xung quanh đã có một số kiến thức về giới tính thì thì anh chàng này vẫn không quan tâm. Sau đó, Xiaoguang đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Đài Loan và có một công việc tốt.

Anh cũng từng hẹn hò với một người bạn gái trong thời gian ngắn nhưng vì tính cách nhút nhát nên Xiaoguang không nghĩ đến thậm chí không có ý muốn quan hệ tình dục với người yêu. Chính vì ý nghĩ này nên cô bạn gái đã chia tay.

Người đàn ông mắc chứng sợ 'vùng kín' nên không thể quan hệ với vợ trong suốt 2 năm - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, mẹ của Xiaoguang đã giới thiệu một người con gái phù hợp để anh kết hôn. Cặp đôi cũng đã thống nhất sẽ không quan hệ tình dục trước hôn nhân, để dành đến ngày kết hôn. Tuy nhiên, vào đêm đầu tiên, khi cả hai đang háo hức thì người chồng lại "lực bất tòng tâm".

Lúc này, chị vợ cho rằng có thể do đám cưới quá mệt nên chồng mình mới như vậy. Thế nhưng, những ngày sau đó tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, anh bắt đầu lấy cớ công việc bận rộn và áp lực để né tránh việc yêu đương với vợ.

Sau 2 năm kết hôn, người vợ không thể chịu đựng được sự xa lánh của chồng nên đã đề nghị ly hôn. Lúc này, Xiaoguang mới bắt đầu lo lắng, tìm cách giữ hạnh phúc gia đình.

Người vợ cũng cảm thấy lo lắng vì trước đó, chị từng chứng kiến 2 người chị họ lấy chồng liệt dương và ly hôn chóng vánh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy Xiaoguang mắc chứng “bất lực do tâm lý” hay còn được gọi là “chứng sợ âm đạo của nam giới”. Sau vài tháng được điều trị tâm lý, anh đã dần bỏ qua sự ám ảnh và hai vợ chồng đã có thể thân mật với nhau như bình thường.

Chồng ra tòa ly hôn vì vợ ép 'trả bài' mỗi đêm, tiết lộ về sở thích trên giường còn gây sốc hơn Vì không đáp ứng được người vợ có nhu cầu tình dục cao nên anh chồng quyết định ly hôn. Biết được những gì người chồng này phải trải qua trong suốt 3 năm, nhiều người bị sốc nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tu-choi-quan-he-2-nam-vi-so-vung-kin-cua-vo-nguyen-nhan-that-su-dang-sau-khien-ai-cung-ngo-ngang-389558.html