Người phụ nữ thản nhiên cởi quần làm chuyện xấu hổ trên xe, thái độ càng gây bức xúc 

Thế giới 09/12/2020 09:38

Mặc dù đang đi xe công cộng nhưng người phụ nữ này vẫn thản nhiên cởi quần làm chuyện xấu hổ khiến ai nấy đều bức xúc.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ thản nhiên cởi quần làm chuyện xấu hổ trên xe công cộng.

Cụ thể, theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một người phụ nữ trung niên, mặc áo màu vàng ngồi trên xe buýt. Thế nhưng sau đó, người này bỗng dưng cởi quần phóng uế ngay trên xe.

Sau đó, bà ta thản nhiên ngồi trong tư thế nhạy cảm một lúc lâu. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi bối rối.

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Người phụ nữ trung niên cởi quần làm chuyện xấu hổ ngay trên xe khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc - Ảnh: Internet

Hành động của người phụ nữ trung niên này khiến tất cả những hành khách khác trên xe buýt “cạn lời”. Cuối cùng, hầu hết hành khách đều chọn cách xuống xe mặc dù vẫn chưa đến điểm dừng. Một lúc sau, khi không còn ai trên xe, người này vẫn ngồi im tại chỗ. Trong khi đó, tài xế xe buýt cũng không biết cách xử lý tình huống này, chỉ giục mọi người nhanh chóng xuống xe.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của người phụ nữ trung niên này. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần. Được biết, sự việc trên xảy ra trên tuyến xe buýt số 299 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

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