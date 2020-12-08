Bà mẹ 1 con sở hữu vòng 1 ‘kỳ vĩ’ không đối thủ, đường cong cơ thể khiến cánh mày râu mê mệt

Thế giới 08/12/2020 17:13

Dù đã là bà mẹ 1 con nhưng cô nàng vẫn sở hữu body nóng bỏng khiến cánh mày râu “mất máu”.

Ngoài khuôn mặt xinh xắn, cư dân mạng còn đặc biệt yêu thích những cô nàng có body nóng bỏng. Một trong số mỹ nhân mà netizen châu Á không thể bỏ qua chính là Vivian. 

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Vivian sở hữu body nóng bỏng khiến dân tình 'nhức mắt' - Ảnh: Instagram

Vivian sinh năm 1994, sinh sống tại Đài Loan. Cô nàng là con lai Đài Loan - Canada, thừa hưởng nét đẹp hoàn hảo từ bố mẹ. Vivian sở hữu làn da trắng như sữa, dáng người mảnh mai. Tuy nhiên, điều khiến cô nàng thu hút được hơn 4,9 triệu người theo dõi trên trang cá nhân là vòng 1 “khủng”. Mỹ nhân 26 tuổi nổi bật với gương mặt ngây thơ nhưng thân hình lại cực nóng bỏng. 

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Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1994 thường xuyên khoe ảnh gợi cảm - Ảnh: Instagram

Nhờ khuôn mặt xinh xắn, Vivian nhanh chóng tiến vào showbiz khi góp mặt trong MV của nghệ sĩ Namewee vào tháng 10/2019. Thời điểm đó, diễn xuất của cô nàng được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Sau đó, với lợi thế sở hữu size ngực cỡ F, mỹ nữ Đài Loan được các thương hiệu nội y nổi tiếng mời về làm người mẫu. Không chỉ vậy, Vivian cũng nhận nhiều quảng cáo trên trang cá nhân. 

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Vivian sở hữu trang cá nhân có gần 5 triệu lượt theo dõi - Ảnh: Instagram

Vì dáng người mảnh khảnh nhưng lại có vòng 1 “khủng”, người đẹp từng bị dân mạng nghi ngờ chỉnh sửa ảnh để được nổi tiếng. Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng, Vivian chỉ im lặng, thường xuyên đăng ảnh, video đời thường như một lời đáp trả.

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Mỹ nhân 26 tuổi đã là mẹ của bé trai 3 tuổi - Ảnh: Internet
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Khả năng hội họa của Vivian khiến netizen không khỏi bất ngờ - Ảnh: Internet

Mặc dù còn khá trẻ nhưng Vivian đã là mẹ của một cậu con trai 3 tuổi. Trên trang cá nhân, cô nàng rất hiếm khi chia sẻ ảnh của con trai để bảo vệ con. Trước đó, Vivian từng kể cô yêu thích vẽ tranh, chơi đùa cùng động vật. Khi xem những bức ảnh được mỹ nhân này chia sẻ trên trang cá nhân, cư dân mạng vô cùng bất ngờ vì khả năng hội họa của cô nàng.

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