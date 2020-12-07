Chồng bắt lắp camera để theo dõi, ai dè vợ bàng hoàng phát hiện bí mật ‘kinh thiên động địa’ của gã chồng đồi bại

Thế giới 07/12/2020 14:42

Nghi vợ ngoại tình, người chồng bắt cô phải lắp camera trong nhà. Sau đó, người vợ phát hiện bí mật động trời của chồng mình.

Nhiều ngày qua, câu chuyện của người phụ nữ sống tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Theo đó, vì nghi vợ ngoại tình nên người chồng bắt cô phải lắp camera trong nhà. Đâu ai ngờ rằng, sau khi tìm hiểu chị vợ phát hiện bí mật động trời của chồng để rồi cả hai phải ly hôn.

Người vợ đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình thông qua một video trên mạng xã hội. Cô Hillary Zinks, 31 tuổi kể rằng đã gặp chồng mình là Peter trên một ứng dụng hẹn hò. Sau 3 tháng yêu nhau, Peter đã cầu hôn Hillary. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào ngày 28/12/2017.

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Sau khi tìm hiểu, người phụ nữ phát hiện bí mật động trời của chồng - Ảnh: Internet

Vì làm phi công nên từ khi bắt đầu mối quan hệ, anh ta thường xuyên hủy hẹn với nhiều lý do khiến Hillary bắt đầu nghi ngờ. Khi 2 người trở nên thân thiết hơn, Peter thường xuyên vung tiền vào những cuộc ăn chơi xa hoa, đi du lịch nước ngoài, ăn ở tại những khách sạn đắt tiền mà không dẫn bạn gái theo với lý do đi công tác.

Sau đó, Peter còn cho rằng Hillary ngoại tình dù không có chứng cứ gì. Anh ta bắt vợ phải bỏ tất cả mật khẩu trên các thiết bị. Thậm chí, Peter còn lắp camera trong nhà để phòng trường hợp vợ đưa nhân tình về nhà. Hành động của chồng khiến Hillary ngày càng nghi ngờ.

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Hillary phát hiện chồng mình tham gia câu lạc bộ tình dục chỉ sau 6 ngày kết hôn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, Hillary bắt đầu tìm hiểu các tài khoản mạng xã hội của chồng mình. Nhờ đó, cô tìm thấy một danh sách dài bị Peter chặn, hóa ra toàn là phụ nữ. Khi liên hệ với một trong số đó, người này thừa nhận đã quan hệ tình dục với Peter. Không chỉ vậy, Hillary còn phát hiện chồng mình đã tham gia một câu lạc bộ tình dục ở Miami chỉ 6 ngày sau đám cưới của cả hai.

Sau khi biết hết mọi chuyện, cô đã mang bằng chứng đối chất với chồng. Ban đầu, anh ta phủ nhận. Đến khi Hillary yêu cầu xem tài khoản ngân hàng mới biết rằng chồng mình đã chi rất nhiều tiền để lên giường với người phụ nữ khác. Thậm chí, họ còn quan hệ với nhau mà không dùng biện pháp an toàn. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày sinh nhật của mình, Hillary còn phát hiện bao cao su trong túi của chồng. Vì quá đau khổ, cô từng có ý nghĩ sẽ tự tử.

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Hiện tại, cô đã về sống cùng mẹ - Ảnh: Internet

Cuối cùng, vào tháng 2/2019, Hillary đã ly hôn với Peter và chuyển đến sống cùng mẹ tại bang New Mexico. Sau hơn 1 năm, cuối cùng cô cũng đã cân bằng trở lại. Cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để những người phụ nữ khác không gặp phải trường hợp tương tự.

Hiện tại, đoạn video này đã nhận về hơn 20,7 triệu lượt xem và gần 5 triệu lượt thích. Hầu hết mọi người đều đồng tình với cách làm của Hillary và mong rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc mới trong tương lai.

Từ khóa:   Mỹ chồng ngoại tình nghi vợ ngoại tình

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