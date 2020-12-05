Đang sinh con, vợ bị chồng tát bôm bốp khiến các bác sĩ cũng chết lặng, nguyên nhân đằng sau khiến dân tình từ chối hiểu

Thế giới 05/12/2020 15:17

Vụ việc người chồng tát vợ trong phòng sinh gây xôn xao mạng xã hội, nguyên nhân đằng sau khiến mọi người càng bức xúc hơn.

Sinh con là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhưng cũng nguy hiểm nhất trong cuộc đời phụ nữ. Những lúc như thế này, điều sản phụ cần nhất chính là sự an ủi, đồng cảm của chồng để có thêm sức mạnh vượt cạn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu và làm được điều này.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện người chồng tát vợ trong phòng sinh khiến dân tình bị sốc nặng. Theo đó, người vợ tên Tiểu Triệu vốn là người có tính cách mạnh mẽ còn chồng chị cũng khá nóng tính. Chính vì vậy, khi về sống chung, hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi xung quanh những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Sau khi kết hôn được 1 năm, hai vợ chồng có đứa con đầu lòng. Khi đến ngày lâm bồn, dù có tính cách mạnh mẽ nhưng chị Tiểu Triệu vẫn vô cùng lo lắng, hồi hộp. Để có thêm can đảm, sản phụ đã yêu cầu chồng vào phòng sinh cùng mình. Mặc dù các bác sĩ đã can ngăn nhưng chị vẫn cương quyết muốn chồng vào cùng.

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Người chồng tát vợ trong phòng sinh khiến các bác sĩ cũng 'chết lặng' - Ảnh minh họa: Internet

 Trong quá trình sinh con, vì quá đau đớn nên người phụ nữ này hét lớn “em không sinh con nữa, đau quá”. Người chồng lúc này vẫn kiên nhẫn an ủi vợ mình. Khi cơn đau ngày càng tăng, sản phụ liên tục gào khóc và chửi chồng liên tục.

Bị vợ mắng chửi, người chồng cảm thấy xấu hổ và tức giận. Không kìm nổi bức xúc, chồng của chị Tiểu Triệu đã ra tay tát vợ. Hành động này khiến sản phụ sốc nặng, các y bác sĩ cũng “chết đứng” trong phòng sinh. Chẳng ai ngờ người chồng lại ra tay đánh vợ trong thời điểm quan trọng này.

Để không ảnh hưởng đến đứa trẻ, các bác sĩ đã thuyết phục người chồng ra ngoài trước để vợ tiếp tục sinh con. May mắn cuối cùng sản phụ cũng sinh con thành công.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của người chồng và khuyên chị Tiểu Triệu nên học cách kiềm chế tính cách nóng nảy của mình để cuộc sống vợ chồng êm ấm.

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Từ khóa:   Trung Quốc chồng đánh vợ chuyện hy hữu

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