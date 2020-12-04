Thấy vợ lạnh nhạt lại thường xuyên tăng ca về trễ, chồng lén theo dõi thì phát hiện bí mật động trời khiến gia đình ly tán

Thế giới 04/12/2020 15:19

Sau khi trở về nhà từ giàn khoan, người chồng thấy vợ lạnh nhạt lại thường xuyên tăng ca trễ, cuối tuần ra ngoài nên quyết định theo dõi thì phát hiện vợ ngoại tình.

Thời gian gần đây, trên mạng thường xuyên xuất hiện những bài viết “bóc phốt” chồng, vợ ngoại tình thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mới đây, dân tình lại “hóng” được đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người chồng đi bắt ghen trong nhà nghỉ.

Theo đó, một người chồng Philippines sau nhiều tháng đi làm việc trên các giàn khoan dầu ở nước ngoài trở về nhà với vợ con. Tuy nhiên, hạnh phúc đoàn tụ chưa bao lâu thì anh chồng bất ngờ phát hiện bí mật động trời của vợ.

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Anh chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình sau một thời gian dài đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh: Internet

Theo đó, anh nhận thấy vợ mình có thái độ lạnh nhạt, tránh né, không cho chồng thân mật. Không chỉ vậy, người vợ còn thường xuyên ra ngoài vào cuối tuần, tăng ca về trễ. Vào ngày chủ nhật, sau khi ra ngoài, người vợ viện cớ công ty có việc gấp nên rời đi trước. Sau đó, anh chồng quyết định âm thầm bám theo xe taxi của vợ để theo dõi.

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Người vợ trốn lên trần nhà, sau 30 phút thuyết phục mới chịu xuống - Ảnh: Internet

Khi đến trước nhà nghỉ, chiếc taxi dừng lại, người chồng phát hiện vợ mình hẹn hò với một người tình trẻ tuổi. Ngay sau đó, anh chồng đã gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Khi vào đến nơi, mọi người nhìn thấy quần áo của chị vợ nằm rải rác khắp nơi nhưng không thấy ai.

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Người phụ nữ này có thể đối mặt với 6 năm tù giam - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng động lớn trên trần nhà nên dùng thang trèo lên kiểm tra. Lúc này, cảnh sát phát hiện người vợ đang trốn bên trên. Sau nửa giờ thuyết phục, người vợ mới đi xuống và được đưa đến đồn cảnh sát trong khi tình trẻ tìm cách bỏ trốn.

Sau đó, người chồng quyết tâm đâm đơn kiện vợ và nhân tình. Anh khẳng định mình không thể tiếp tục sống chung với người vợ phản bội và cho rằng mình đã bị “cắm sừng” từ lâu mà không hay biết.

Theo pháp luật nước này, ngoại tình là hành vi phạm tội. Người vợ có thể bị phạt đến 6 năm tù giam.

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