Vừa kết thúc đám cưới, cô dâu bị cả nhà chồng cởi sạch quần áo kiểm tra trinh tiết, quá khứ chú rể khiến ai cũng căm phẫn

Thế giới 04/12/2020 10:43

Ngay khi vừa kết thúc đám cưới, cô dâu bị cả nhà chồng ép cởi sạch quần áo để kiểm tra trinh tiết. Chưa hết, gia đình này còn làm hành động gây phẫn nộ hơn.

Ở thời đại hiện nay, việc kiểm tra trinh tiết bị nhiều người lên án kịch liệt. Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu bị cả nhà trai ép cởi quần áo để kiểm tra sự trong trắng.

Cụ thể, sau hôn lễ tại tỉnh Horazm (Uzbekistan), chú rể nghi ngờ cô dâu không còn trong trắng nên đã để người thân kiểm tra bằng phương pháp riêng. Ngay sau đó, những người phụ nữ bên nhà chồng đã cùng nhau bắt cô dâu cởi quần áo kiểm tra. Toàn bộ quá trình được người thân chú rể dùng máy ảnh quay lại.

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 Sau khi tổ chức hôn lễ, cô dâu bị nhà trai bắt cởi quần áo để kiểm tra trinh tiết - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một người phụ nữ cúi xuống kiểm tra vùng kín còn cô dâu thì xấu hổ, lấy tay che mặt mình lại. Không chỉ vậy, họ nhà trai còn dùng lời lẽ lăng mạ để tra khảo cô dâu. Sau khi bị kiểm tra, cô dâu liên tục khóc nức nở.

Theo chia sẻ của bố cô dâu với truyền thông địa phương, gia đình họ chỉ mới biết con rể bị kết tội hiếp dâm trước đó. Sau khi kiểm tra trinh tiết, nhà chồng đã đuổi cô gái về nhà. Chưa hết, người thân chú rể còn đòi nhà gái trả hơn 110 triệu đồng tiền tổ chức lễ cưới. Khi nhà gái không trả đủ số tiền yêu cầu, những người này đã đăng đoạn video kiểm tra trinh tiết lên mạng xã hội để sỉ nhục cô dâu và gia đình.

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Hiện vụ việc đang gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, nhà trai còn bắt họ hàng của cô dâu để làm con tin, đòi tiền chuộc. Sau đó, gia đình nhà gái đã trình báo sự việc đến cảnh sát địa phương. Hiện đã có 9 người bị bắt giam. 

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của gia đình nhà trai. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Uzbekistan chú rể phạm tội hiếp dâm chuyện hy hữu

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