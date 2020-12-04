Chàng trai lên mạng than thở bạn gái có ‘nhu cầu cao’, tưởng được đồng cảm ai dè bị chỉ trích không thương tiếc chỉ vì 1 lý do không ai ngờ

Thế giới 04/12/2020 13:39

Lên mạng xã hội than thở vì bạn gái có nhu cầu cao, chàng trai tưởng được đồng cảm nhưng đâu ai ngờ lại bị mọi người chỉ trích.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng Trung Quốc xuất hiện câu chuyện chàng trai than thở vì bạn gái có nhu cầu cao được mọi người xôn xao bàn tán.

Theo đó, anh chàng này và bạn gái yêu nhau đã được 3 năm. Mỗi lần gặp nhau, anh chàng đều cảm thấy mệt mỏi vì bạn gái đòi hỏi quá nhiều. Chính vì vậy anh chàng phân vân, hỏi cư dân mạng: “Con gái đều có ham muốn tình dục mãnh liệt như vậy hay sao?”.

Tuy nhiên, sau khi biết được số lần gặp gỡ giữa 2 người, cư dân mạng không khỏi bức xúc. Theo chia sẻ của anh chàng này trên trang cá nhân, mỗi tuần anh chàng chỉ gặp bạn gái 2 lần. Mỗi lần như vậy, cô người yêu đều muốn quan hệ.

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Chàng trai lên mạng than thở bạn gái có nhu cầu cao dù mỗi tuần chỉ gặp nhau 2 lần bị cộng đồng mạng ném đá - Ảnh minh họa: Internet

 Ngay sau khi chuyện này được tiết lộ, anh chàng bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Mọi người cho rằng nhu cầu này là chuyện bình thường.

“Hai lần bình thường tôi còn thấy ít, anh chàng này có được hay không vậy?”, một người dùng mạng xã hội mỉa mai.

“Chàng trai không biết xấu hổ hả? Chỉ có có 2 lần mỗi tuần mà kêu bạn gái nhu cầu cao. Tôi thấy anh nên chia tay sớm để cô ấy tìm người tốt hơn”, một số người khuyên anh chàng nên chia tay để cô gái có thể tìm được người mới tốt hơn.

Mặc dù chưa biết đây là câu chuyện thật hay do chàng trai này dàn dựng câu like nhưng vụ việc vẫn đang gây xôn xao khắp các diễn đàn ở Trung Quốc.

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