Bị chồng bạo hành 19 năm, vợ tìm đến 2 ‘bồ nhí’ để an ủi, sau cùng lại làm chuyện động trời

Thế giới 05/12/2020 11:09

Sau khi bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, người phụ nữ ngoại tình với 2 người đàn ông khác. Cuối cùng, vì không chịu được thói bạo hành của chồng mà cô đã gây ra một án mạng kinh hoàng.

Mới đây, tòa án Trung Quốc đã đưa ra xét xử vụ án người phụ nữ tẩm xăng thiêu sống chồng. Theo đó, nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng là Li (40 tuổi), nạn nhân là người đàn ông họ Tần.

Theo ETtoday, Li kết hôn với Tần ở tuổi 20. Trong hơn 19 năm sống chung, Li thường xuyên bị chồng bạo hành. Trong cuộc sống hằng ngày, Tần là người khá hiền lành, tốt bụng. Thế nhưng, chỉ cần anh ta uống rượu vào là sẽ trở thành quỷ dữ, "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ. Thậm chí gã từng đánh đập vợ ở nơi công cộng.

Bà Li từng đề cập đến việc ra ngoài tìm việc làm nhưng bị chồng ngăn cấm. Khi vợ nộp đơn ly hôn, Tần đã ngăn cản thậm chí còn đe dọa “sẽ giết bố mẹ cô nếu ly hôn”. Kể từ đó, Li không đề cập đến chuyện ly hôn nhưng đi ngoại tình với người khác. Li có 2  người tình bên ngoài.

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Bị chồng bạo hành 19 năm, người phụ nữ ra tay thiêu sống chồng vì không thể tiếp tục chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể của con gái Li, từ lúc khoảng 6-7 tuổi cô bé đã thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, bố đánh đập mẹ. Cô còn kể thêm, vì nghi mẹ ngoại tình nên bố cô luôn đánh vợ dã man. Thậm chí ông còn nghi ngờ cô không phải con của mình.

Nửa tháng trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, Li tiếp tục bị chồng đánh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Dù vậy, người chồng họ Tần vẫn phủ nhận việc đánh đập vợ. Đến ngày 25/11/2019, ông ta lại đi uống rượu, khi về nhà tiếp tục chửi bới vợ rồi ngủ gục trên sô pha. Vì không thể tiếp tục chịu đựng, Li lấy chăn bông quấn chặt chồng. Sau đó, người phụ nữ này đổ xăng đã chuẩn bị sẵn lên chăn bông, châm xăng rồi thiêu sống chồng. 

Trong phiên tòa xét xử, tòa án cho rằng chồng Li đã đánh đập và xúc phạm vợ mình trong một thời gian dài nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy nhiên, thay vì nhờ pháp luật can thiệp, bảo vệ thì Li lại chọn cách giết chồng một cách cực đoan. Cuối cùng, Li đã bị tòa tuyên án chung thân vì tội cố ý giết người.

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Từ khóa:   Trung Quốc án mạng kinh hoàng vợ giết chồng

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