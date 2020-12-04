Hé lộ cuộc sống của chàng lùn và cô vợ xinh như hoa hậu sau 8 năm kết hôn, nhan sắc 2 con trai khiến dân tình ngỡ ngàng

Chuyện tình của cặp đôi đũa lệch giữa chàng lùn và cô nàng xinh như hoa hậu từng nhận được nhiều chú ý lại một lần nữa gây xôn xao trên mạng xã hội.

Khi con người sa vào tình yêu, dù cách biệt về tuổi tác, chiều cao hay địa vị đều không ngăn được những người có tình đến bên nhau.

Mới đây, câu chuyện của cặp đôi đũa lệch giữa chàng lùn và cô nàng xinh như hoa hậu kết hôn vào năm 2012 lại lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cặp đôi đũa lệch sở hữu vẻ ngoài khác biệt gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đây là chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi Philippines Elo Cruz và Mara. Theo đó, vì mắc bệnh lùn bẩm sinh nên Elo Cruz từ nhỏ đã thấp bé nhẹ cân. Chính vì điều này mà anh luôn cảm thấy tự ti, không dám mơ về chuyện yêu đương. Trong khi đó, Mara lại là một cô gái xinh đẹp, được nhiều người so sánh với hoa hậu.

Sau lần đầu gặp gỡ, hai người đã trúng tiếng sét ái tình. Dù khác biệt về ngoại hình nhưng Mara tin rằng Elo Cruz chính là người đàn ông của cuộc đời mình, cô muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Gia đình viên mãn của đôi vợ chồng Philippines được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Năm 2012, cặp đôi tổ chức đám cưới, gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến dị nghị nhưng cũng có không ít người ủng hộ, gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

Sau nhiều năm đám cưới, mái ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn khi có thêm 2 đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu là Liam (sinh năm 2014) và Lucio (2017). Sau khi chia sẻ ảnh của hai con lên mạng xã hội, đôi vợ chồng được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Mara cũng khiến dân tình phải trầm trồ. Mặc dù đã là mẹ bỉm sữa nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng khuôn mặt trẻ trung như thời còn thiếu nữ. Được biết, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng Mara vẫn được chồng cưng chiều hết mực. Đôi vợ chồng trẻ vẫn dành cho nhau những giây phút riêng tư ngọt ngào, duy trì cuộc sống đầy tiếng cười.

Chuyện tình của cặp đôi đũa lệch này đã cổ vũ cho rất nhiều cặp đôi có hoàn cảnh tương tự.

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