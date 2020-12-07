Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ vẫn cắn răng chịu đựng. Thế nhưng người chồng và cô bồ nhí vẫn về tận nhà đánh đập, lăng nhục "chính thất".

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán trước vụ việc chồng ngoại tình trong thời gian dài còn đưa kẻ thứ 3 về nhà đánh vợ. Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Theo thông tin ban đầu, cách đây 3 năm, nhờ người quen giới thiệu Tiểu Lệ (25 tuổi) đã quen biết, kết hôn với một người đàn ông tên Tiểu Tằng. Thời gian đầu sau khi cưới, người chồng đối xử khá tốt với vợ. Thế nhưng, từ sau khi Tiểu Lệ sinh con, anh ta đã thay đổi hoàn toàn.

Chồng ngoại tình còn về nhà đánh đập vợ - Ảnh: Internet Tháng 5/2020, Tiểu Lệ phát hiện tin nhắn tình tứ của chồng với người phụ nữ khác trong điện thoại. Khi bị chất vấn, Tiểu Tằng không ngần ngại thừa nhận mọi chuyện. Theo đó, kẻ thứ 3 và Tiểu Tằng quen biết nhau từ khi còn nhỏ, đồng thời là bạn học của nhau. Dù biết chồng không chung thủy nhưng Tiểu Lệ vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không muốn ly hôn vì con. Thế nhưng, vào ngày 29/11, người chồng lại đưa nhân tình về nhà để đánh vợ. Thậm chí, đôi "gian phu dâm phụ" còn đánh đuổi 2 mẹ con Tiểu Lệ khỏi nhà.

Cô bồ nhí còn lên tiếng khiêu khích: “Cô chỉ là máy đẻ và đồ chơi tình dục của anh ta thôi!”. Sau đó, gã chồng bội bạc đẩy vợ ngã ra giường rồi đấm vào người cô. Nhìn thấy cảnh tượng này, 2 người bạn của Tiểu Lệ cố can ngăn nhưng không được. Sau đó, người vợ đã báo cảnh sát nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Cô nhân tình liên tục nhắn tin dọa dẫm và khiêu khích Tiểu Lệ. Gia đình chồng hết mực bênh vực con dâu sau khi vụ việc xảy ra - Ảnh: Internet Vào sáng 2/12, Tiểu Lệ và cặp đôi kia lại tiếp tục xảy ra ẩu đả. Lần này, người chồng bóp cổ vợ còn “kẻ thứ 3” tấn công vào đầu "chính thất". Vết thương nặng đến mức sau nhiều ngày vẫn để lại sẹo. Hiện tại, người vợ muốn chia tay nhưng người chồng lại từ chối, bố mẹ chồng cũng không chấp nhận sự việc trên. Bà mẹ chồng khẳng định: “Tôi không bao che cho con trai, không những mắng nó mà còn phải đánh nó nhiều vào”. Theo lời người mẹ chồng chia sẻ, Tiểu Lệ là con dâu tốt, bà luôn trân trọng những gì cô hy sinh cho gia đình chồng suốt 3 năm. Hiện tại, sự việc vẫn đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn Trung Quốc.

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