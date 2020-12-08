Cặp đôi đang ân ái thì bị con 3 tuổi bắt gặp, hành động sau đó khiến dư luận phẫn nộ

Thế giới 08/12/2020 10:12

Trong lúc đang ân ái thì bị con gái bắt gặp, thế nhưng thay vì dừng lại thì đôi vợ chồng này lại có hành động gây bức xúc.

Vào tháng 4 vừa qua, tòa án tại bang Utah (Mỹ) đã đưa một đôi vợ chồng ra xét xử vì hành vi không đứng đắn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em. Theo đó, cả hai đang ân ái thì bị con gái bắt gặp. Thế nhưng thay vì dừng lại, họ thản nhiên tiếp tục "hành sự", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa trẻ.

Cụ thể, vào tháng 6/2018, Cottonwood Heights (35 tuổi) cùng chồng Midvale (56 tuổi) quan hệ tình dục trong phòng khách thì bị con gái 3 tuổi vô tình nhìn thấy. Lúc này, người chồng tỏ ra lúng túng muốn dừng lại nhưng người vợ lại bất chấp, tiếp tục ân ái với chồng.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi bé gái vô tình mô tả lại hành động của bố mẹ trước mặt một người hàng xóm. Sau khi nghe xong, vì quá sốc nên người này đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan cảnh sát.

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Cặp đôi đang ân ái thì bị con gái bắt gặp nhưng không chịu dừng lại - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa, cặp đôi đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi, đồng thời bày tỏ sự hối hận trước hành vi của mình. Hành động của cặp đôi đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Mọi người cho rằng, cần tước quyền làm bố mẹ của cả hai vì đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm sinh lý đứa trẻ.

Hành vi của cặp đôi được đánh giá là gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tương lai của cô bé 3 tuổi. Năm tới, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho đôi vợ chồng này. Đây là bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói, hành động của bố mẹ. Đặc biệt, bố mẹ không nên để trẻ chứng kiến cảnh thân mật hay những hình ảnh nhạy cảm quá sớm.

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Từ khóa:   quan hệ tình dục Mỹ chuyện hy hữu

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