Chồng ra tòa ly hôn vì vợ ép 'trả bài' mỗi đêm, tiết lộ về sở thích trên giường còn gây sốc hơn

Thế giới 09/12/2020 10:28

Vì không đáp ứng được người vợ có nhu cầu tình dục cao nên anh chồng quyết định ly hôn. Biết được những gì người chồng này phải trải qua trong suốt 3 năm, nhiều người bị sốc nặng.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng không ngừng bàn tán về cuộc ly hôn của một cặp vợ chồng người Indonesia vì nguyên nhân ly hôn quá hy hữu. Dù không xảy ra mâu thuẫn gì lớn trong cuộc sống hàng ngày nhưng người chồng vẫn quyết định ly hôn vì vợ có nhu cầu tình dục cao.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 36 tuổi này sống tại thành phố Surabaya. Cách đây 3 năm, anh kết hôn với người phụ nữ 45 tuổi. Sau khi về sống chung, anh phát hiện vợ có ham muốn tình dục quá mạnh. Anh chồng kể tại tòa: “Vợ tôi gần như không thể thỏa mãn, chúng tôi quan hệ suốt đêm, cứ 30 phút một lần. Trong khi đó, sáng hôm sau tôi vẫn phải thức dậy”. Điều này cứ lặp lại hằng đêm khiến anh chồng cảm thấy kiệt sức.

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Chồng ra tòa ly hôn vì vợ có nhu cầu tình dục cao, uống thuốc kích dục cũng không phục vụ nổi - Ảnh minh họa: Internet

Người này còn kể thêm, trong năm đầu tiên kết hôn, anh phải uống thuốc kích dục mỗi ngày nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu giường chiếu của vợ. Sau khi nhận thấy sức khỏe ngày càng suy yếu, anh quyết định dừng loại thuốc này lại.

Điều này khiến người vợ tức giận, liên tục mắng chồng là đồ vô dụng và đe dọa sẽ ngoại tình với người khác. Người chồng cũng khẳng định, trong những năm kết hôn, hai vợ chồng không có mâu thuẫn về tiền bạc hay vấn đề gì khác. Chỉ vì anh không đáp ứng được nhu cầu của vợ nên quyết định ly hôn. Sau đó, người chồng mới biết rằng mình là chồng thứ 6 của vợ. Những người đàn ông trước đây hầu như cũng ly hôn vì không đáp ứng được nhu cầu giường chiếu của người phụ nữ này. Anh nghi rằng vợ mình có thể mắc chứng nghiện sex.

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Từ khóa:   Indonesia nghiện sex chuyện hy hữu

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