Dân tình bức xúc cảnh mẹ mải mê nhậu nhẹt, thản nhiên treo con nhỏ lên ghế

Thế giới 10/12/2020 16:49

Hình ảnh người phụ nữ treo con lên trên ghế rồi thản nhiên nhậu với người đàn ông khác bị cộng đồng mạng “ném đá” không thương tiếc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ treo con lên trên ghế rồi thản nhiên ngồi uống rượu thu hút nhiều sự chú ý.

Theo hình ảnh gây bão mạng xã hội, một bé gái khoảng 3 tháng tuổi được treo lên ghế tại quầy bar. Điều đáng chú ý là người mẹ đang ngồi tại đó uống rượu cùng một người đàn ông khác.

Sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động vô trách nhiệm của người mẹ này. Tuy nhiên, một số người cho rằng netizen đang quá khó tính với người mẹ vì trông đứa trẻ vẫn rất ổn.

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Người phụ nữ treo con lên ghế để ngồi uống rượu gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Sao lại có bà mẹ vô trách nhiệm như vậy chứ, bà ta có thể vừa nói chuyện, vừa bế con của mình mà”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Chị ta có thể cho con lên trên ngồi như những phụ huynh khác mà. Đây là một đứa trẻ chứ không phải túi xách hay balo mà treo lên như vậy", một tài khoản bức xúc trước hành vi của bà mẹ. 

“Có mình tôi cảm thấy cách làm này thông minh hay sao? Miễn sao đứa trẻ vẫn ổn là được”, một người dùng phản bác. 

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về người phụ nữ này nhưng bức ảnh vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng.

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