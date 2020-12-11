Đến khách sạn vợ làm việc, chồng nhìn thấy cảnh tượng khó tin trong phòng tắm khiến gia đình tan nát

Thế giới 11/12/2020 15:24

Người chồng đến khách sạn tìm vợ nhưng lại vô tình phát hiện cảnh vợ ngoại tình trong phòng tắm. Quá giận dữ, ông ta lao vào đánh đôi "gian phu dâm phụ" và bị kiện ra tòa.

Theo đó, ông Michael, 55 tuổi, sống tại thị trấn Skipton, North Yorkshire, Anh là chủ của một đội xe cứu thương. Mới đây, ông phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác trong khách sạn.

Được biết, ông Michael và vợ là Rossalin Morgan (40 tuổi) đã kết hôn được 15 năm, có 2 người con. Tuy nhiên, vì tình cảm không còn mặn nồng nên kể từ tháng 6/2020, cả hai quyết định ly thân. Ông Michael chuyển ra ngoài sống riêng, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm vợ con.

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Người chồng đến khách sạn thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin trong phòng tắm - Ảnh: Internet

Vào ngày 10/10 vừa qua, ông quyết định âm thầm đến khách sạn Rossalin làm việc để gặp vợ, mong hòa giải. Thế nhưng, khi vừa đến nơi, ông cảm nhận được điều bất thường khi nhân viên ở đây nhìn ông chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra, người vợ đã giấu chồng thuê một phòng khách sạn để cùng người đàn ông khác “ân ái” trong 2 ngày cuối tuần.

Tới gõ cửa căn phòng của vợ, ông Michael mở cửa bước vào. Lúc này, ông bàng hoàng phát hiện vợ đang khỏa thân nằm trên giường còn một người đàn ông lạ mặt trần truồng núp trong phòng tắm.

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Người chồng bị vợ kiện ra tòa với cáo buộc tấn công gây thương tích - Ảnh: Internet

Vì quá bức xúc, ông Michael đã xông vào tát Rossalin, khiến cô ngã xuống sàn. Sau đó, người chồng tiếp tục lao vào phòng tắm kéo gã nhân tình của vợ ra ngoài, đẩy vào khung cửa và đánh tình địch liên tục. Mặc dù gã nhân tình cố gắng chống cự nhưng vẫn bị đánh sưng tím mặt mày, tổn thương nhẹ. Sau đó, người chồng tiếp tục lăng mạ vợ và nhân tình của cô ta. Cuối cùng, Rossalin quyết định kiện chồng mình với cáo buộc tấn công gây thương tích.

Bên cạnh đó, người vợ quyết định sẽ ly hôn và nói thêm rằng ông Michael liên tục quấy rối mình trong khoảng thời gian từ 4/10 đến ngày 10/10.

Tại phiên tòa xét xử, luật sư của ông Michael cho rằng thân chủ của mình bị tổn thương sâu sắc khi phát hiện vợ và người đàn ông khác khỏa thân trong khách sạn. Luật sư cũng nói thêm rằng, trước đây ông Michael được nhận xét là người có tính cách tốt bụng, nhân hậu.

Hiện tại, các thẩm phán đã hoãn phiên tòa xét xử sang ngày 15/1 năm tới.

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