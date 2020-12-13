Cô gái đang đi vệ sinh thì bị bé trai lao vào làm chuyện ‘động trời’, thái độ của bố mẹ đứa trẻ mới gây chú ý

Dù đang ở nơi đông người nhưng đứa trẻ vẫn thản nhiên đột nhập vào nhà vệ sinh nữ. Thế nhưng, thái độ của bố mẹ cậu bé mới gây bức xúc nhất.

Trong suy nghĩ của nhiều người, trẻ con thường ngây thơ, chưa hiểu gì nên mọi sai lầm của chúng đều có thể tha thứ. Thế nhưng, không phải lúc nào những hành vi của trẻ nhỏ đều có thể được bỏ qua. Điển hình như việc đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của cậu bé trong câu chuyện dưới đây. Thông tin trên CTwant cho biết, vào ngày 10/12, cô gái họ Lý cùng bạn trai đến một nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ăn tối. Trong lúc mọi người đang ăn, một bé trai khoảng 6 tuổi liên tục chạy xung quanh gây ồn ào. Mặc dù nhân viên phục vụ đã lên tiếng khuyên ngăn nhưng cậu bé vẫn chứng nào tật đó. Mẹ của đứa trẻ cảm thấy đây là chuyện bình thường nên không ngăn cản.

Sau đó, trong lúc cô Lý đi vệ sinh, bé trai đã lén đi theo. Trong nhà vệ sinh nữ, đứa trẻ gõ cửa và hỏi “có người không?”. Mặc dù cô Lý đã đáp lại “có người” nhưng cậu bé vẫn đẩy cửa bước vào khiến cô gái hoảng hồn. Biết con trai đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, người mẹ lại cho rằng đó là chuyện bình thường, thậm chí còn mắng chửi nạn nhân - Ảnh: CTwant Khi về chỗ ngồi, cô gái đã kể lại mọi chuyện với bạn trai. Bức xúc, cả hai tìm mẹ của đứa trẻ để yêu cầu xin lỗi. Tuy nhiên, thay vì dạy dỗ con mình, người mẹ lại mắng cô Lý: “Cô làm gì đáng xấu hổ sao? Cô có gì khác người nên sợ bị con tôi nhìn thấy đúng không?”. Thậm chí, người mẹ còn thách thức nạn nhân báo cảnh sát. Hành động này khiến cô Lý vô cùng bức xúc vì cô chỉ muốn được gia đình này lên tiếng xin lỗi. Người bạn trai cũng cảm thấy bất lực trước sự ngang ngược của bà mẹ này. Chứng kiến cảnh 2 bên cãi nhau, chủ nhà hàng đã đứng ra khuyên ngăn. Cuối cùng, gia đình bé trai đã rời khỏi nhà hàng.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được cư dân mạng Trung Quốc bàn tán không ngừng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích thái độ của bà mẹ và cho rằng cách nuôi dạy sai lầm này sẽ khiến đứa trẻ trở nên hư hỏng. Một số bình luận của cư dân mạng: “Việc nuôi dạy con có thể phản ánh được tính cách của bố mẹ”, “Giáo dục con cái như thế này, khi lớn lên, đứa trẻ sẽ thành người hư hỏng mất”...

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