Phát hiện con gái 12 tuổi bị tài xế taxi gạ gẫm, người mẹ vội báo cảnh sát, nhật ký của cô bé tiết lộ bí mật động trời

Thế giới 13/12/2020 14:10

Sau khi phát hiện con gái bị lạm dụng tình dục, gia đình nhanh chóng báo cảnh sát. Thế nhưng, những điều cô bé viết trong nhật ký mới khiến người khác bất ngờ.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc "đào" lại vụ việc một gia đình tố con gái bị tài xế taxi 38 tuổi lạm dụng tình dục. Theo đó, sự việc xảy ra vào tháng 2 năm ngoái. Một tài xế taxi họ Zeng bị một gia đình chuyên quản lý ô tô tố cáo về tội lạm dụng tình dục con gái 12 tuổi. Thông tin trên ETtoday cho biết, cô bé 12 tuổi đã viết trong nhật ký rằng: “Trước khi ngủ đã gặp anh XX. Anh ấy bắt mình đi ngủ nhanh, mình nói muốn được ôm. Khi vào bếp, anh ấy không chỉ ôm mà còn cưỡng hôn mình”.

Sau đó 2 tháng, giáo viên trường kiểm tra nhật ký của cô bé và phát hiện sự việc nên đã kể lại với gia đình. Biết được tin, người mẹ đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, người tài xế họ Zeng lại phủ nhận sự việc. 

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Gia đình tố tài xế lạm dụng tình dục con gái 12 tuổi sau khi đọc nhật ký của cô bé - Ảnh minh họa: Internet

Zeng kể rằng, vào ngày xảy ra sự việc, anh vào bếp ăn thì bị cô bé ôm từ phía sau. Anh ta quay lại, đẩy cô bé ra. Có thể trong lúc đó đã vô tình chạm vào ngực nhưng không hề hôn bé.

Tại cơ quan điều tra, cô bé khai rằng trước đó có thích Zeng. Nhưng khi gặp Zeng trong bếp vào ngày 16/2/2019, người này đã ôm em từ phía sau, sau đó sờ mặt và hôn môi mà chưa được nạn nhân đồng ý. Ngoài ra, cô bé còn cáo buộc Zeng dùng tay xoa ngực mình dẫn đến bị đau.

Trong phiên tòa xét xử, tòa án đã tuyên phạt Zeng 8 tháng tù giam. Bị cáo nộp đơn kháng cáo nhưng bị bác bỏ.

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