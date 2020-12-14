Dù nhan sắc xinh như hoa hậu, 2 cô nàng này vẫn bị cư dân mạng “ném đá” vì ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng.

Trước nay, việc các cô gái ăn mặc hở hang ở nơi công cộng luôn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Dù vậy, vẫn có không ít người bỏ ngoài tai lời khuyên của cư dân mạng, mặc trang phục siêu ngắn ra đường. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh hai cô gái diện đồ mát mẻ vào nhà hàng dùng bữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một trong hai chỉ diện chiếc bra mỏng dính, khoe trọn vòng 3. Cô gái còn lại chỉ mặc chiếc áo quây, khiến vòng 1 nhìn như sắp trào ra ngoài.

2 cô nàng ăn mặc hở hang trong nhà hàng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Chưa hết, cả hai còn chọn chiếc quần ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Theo suy đoán của netizen, 2 chiếc quần này chắc chỉ dài 5cm, che được một phần vòng 3. Mặc dù chiếc quần ngắn giúp 2 cô gái khoe trọn đôi chân dài nhưng lại khiến những người trong nhà hàng phải đỏ mặt. 1 cô nàng chỉ mặc bra, cô gái còn lại chỉ mặc áo quây - Ảnh: Internet Được biết, 2 cô gái này làm nghề PG (người mẫu quảng cáo nữ) tên là Minnie và Kami Zheng. Cả hai đều là những nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Mặc dù xung quanh có nhiều người dòm ngó nhưng họ vẫn vui vẻ ăn uống. Thậm chí 2 người còn vô tư chụp ảnh với nhiều góc độ khác nhau trong nhà hàng.

Chiếc quần ngắn bằng gang tay của cô gái khiến dân tình 'nhức mắt' - Ảnh: Internet Ngay sau khi được chia sẻ, những bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Một số người cho rằng, trang phục này không phù hợp xuất hiện ở nhà hàng vì có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đặc biệt là trẻ nhỏ. Thế nhưng cũng có một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục của 2 cô gái này vẫn khá bình thường, ăn mặc như thế nào là quyền của mỗi người, miễn sao họ thoải mái là được. Mặc dù 2 nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng nhưng những bức ảnh này vẫn đang gây bão mạng xã hội, được dân mạng Trung Quốc bàn tán không ngừng.

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