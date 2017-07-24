Theo những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy chị vợ vô cùng tức giận lớn tiếng mắng chửi, vừa lao vào túm tóc tình địch vừa tát tới tập. Trong khi kẻ thứ ba vẫn một mực phủ nhận, luôn miệng nói "giữa chúng tôi không có gì hết" thì anh chồng vẫn đứng bất động một góc nhìn hai người phụ nữ giằng co nhau.

Mới đây, một clip đánh ghen dã man thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Clip quay lại cảnh chị vợ bắt quả tang tại trận chồng và nhân tình đang hú hí với nhau trong phòng. Điều đặc biệt là cô bồ nhí khăng khăng phủ nhận mọi chuyện, khẳng định không hề xảy ra chuyện gì với chồng của người phụ nữ.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi cô vợ quá tức giận nên đã tát vào mặt chồng, anh này chỉ đứng yên chịu trận, không dám lên tiếng hay phản kháng lại.

Dường như chưa thấy thỏa mãn, người vợ tiếp tục đánh đập và đạp liên tục vào người bồ nhí của chồng, mặc cô ta thanh minh bản thân đang trong kỳ "đèn đỏ", chỉ ngồi tâm sự cùng anh chồng chứ không làm gì khác.

Mãi một lúc lâu sau, thấy tình hình ngày càng "khốc liệt", anh chồng mới tham gia vào trận chiến. Lúc đầu chỉ lí nhí cầu xin vợ nhưng khi chịu hết nổi anh ta liền mạnh dạn tách hai người phụ nữ ra.

Dù vậy, cô vợ vẫn hết sức ngoan cố, quyết tâm "lấy mạng" tình địch bằng nhiều cái đạp liên tiếp vào bụng, thậm chí còn đòi đích thân kiểm tra xem cô bồ nhí có thật sự đang trong kỳ kinh nguyệt hay không.

Đánh một lúc thì người vợ đuối sức, kẻ thứ ba bắt đầu phản kháng bằng cách túm tóc và đánh trả. Tuy nhiên, một người đàn ông cùng hội với cô vợ liền ngăn cản.

Đến tận cuối đoạn clip, người vợ vẫn rất hung hăng đánh trả, quyết không tha đôi "gian phu dâm phụ". Hiện vẫn chưa rõ danh tính của những người trong clip và kết cục của vụ lùm xùm này kết thúc ra sao.

Sự việc nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích anh chồng quá hèn nhát, nhu nhược, còn cô bồ nhí thì gian xảo, bị bắt quả tang tại trận nhưng vẫn ngoan cố đến cùng.