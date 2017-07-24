Bị vợ của nhân tình đánh ghen tại trận, bồ nhí khăng khăng mình đang đến kỳ...đèn đỏ

Thế giới 24/07/2017 14:55

Bất chấp lời chối tội của cô bồ nhí, chị vợ vẫn lao vào đánh đập, túm tóc, tát tới tấp tình địch.

Mới đây, một clip đánh ghen dã man thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Clip quay lại cảnh chị vợ bắt quả tang tại trận chồng và nhân tình đang hú hí với nhau trong phòng. Điều đặc biệt là cô bồ nhí khăng khăng phủ nhận mọi chuyện, khẳng định không hề xảy ra chuyện gì với chồng của người phụ nữ.

Theo những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy chị vợ vô cùng tức giận lớn tiếng mắng chửi, vừa lao vào túm tóc tình địch vừa tát tới tập. Trong khi kẻ thứ ba vẫn một mực phủ nhận, luôn miệng nói "giữa chúng tôi không có gì hết" thì anh chồng vẫn đứng bất động một góc nhìn hai người phụ nữ giằng co nhau.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi cô vợ quá tức giận nên đã tát vào mặt chồng, anh này chỉ đứng yên chịu trận, không dám lên tiếng hay phản kháng lại.

Bị vợ của nhân tình đánh ghen tại trận, bồ nhí khăng khăng mình đang đến kỳ...đèn đỏ - Ảnh 1
Người vợ lao vào túm tóc, tát tới tấp vào cô bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Dường như chưa thấy thỏa mãn, người vợ tiếp tục đánh đập và đạp liên tục vào người bồ nhí của chồng, mặc cô ta thanh minh bản thân đang trong kỳ "đèn đỏ", chỉ ngồi tâm sự cùng anh chồng chứ không làm gì khác.

Mãi một lúc lâu sau, thấy tình hình ngày càng "khốc liệt", anh chồng mới tham gia vào trận chiến. Lúc đầu chỉ lí nhí cầu xin vợ nhưng khi chịu hết nổi anh ta liền mạnh dạn tách hai người phụ nữ ra.

Dù vậy, cô vợ vẫn hết sức ngoan cố, quyết tâm "lấy mạng" tình địch bằng nhiều cái đạp liên tiếp vào bụng, thậm chí còn đòi đích thân kiểm tra xem cô bồ nhí có thật sự đang trong kỳ kinh nguyệt hay không.

Đánh một lúc thì người vợ đuối sức, kẻ thứ ba bắt đầu phản kháng bằng cách túm tóc và đánh trả. Tuy nhiên, một người đàn ông cùng hội với cô vợ liền ngăn cản.

Bị vợ của nhân tình đánh ghen tại trận, bồ nhí khăng khăng mình đang đến kỳ...đèn đỏ - Ảnh 2
Sự việc trên hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc - Ảnh cắt từ clip

Đến tận cuối đoạn clip, người vợ vẫn rất hung hăng đánh trả, quyết không tha đôi "gian phu dâm phụ". Hiện vẫn chưa rõ danh tính của những người trong clip và kết cục của vụ lùm xùm này kết thúc ra sao.

Sự việc nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích anh chồng quá hèn nhát, nhu nhược, còn cô bồ nhí thì gian xảo, bị bắt quả tang tại trận nhưng vẫn ngoan cố đến cùng.

Không cần kem dưỡng tiền triệu, lấy bông tẩy trang đắp lên mặt theo cách này, da ẩm mượt căng bóng như gái Hàn

Không cần kem dưỡng tiền triệu, lấy bông tẩy trang đắp lên mặt theo cách này, da ẩm mượt căng bóng như gái Hàn

Ngoài để làm sạch lớp trang điểm, bông tẩy trang có nhiều công dụng hữu ích, có thể thay thế mỹ phẩm đắt tiền, cho bạn làn da căng bóng, ẩm mượt như gái Hàn.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đánh ghen đánh ghen bắt tại trận bồ nhí bị đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 6 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 6 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích