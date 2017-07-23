Đông đá 3 thứ này rồi chà lên mặt, mụn hay sẹo thâm cũng tan biến, da trắng mịn hơn cả đi spa

Làm đẹp 23/07/2017 13:56

Mát xa đá lạnh được làm từ 3 thứ này, da mặt sẽ căng bóng, mịn màng, sạch mụn và vết thâm, hiệu quả không khác gì đi spa thẩm mỹ.

Mát xa đá lạnh trên mặt giúp căng da, se khít lỗ chân lông, kích thích tuần hoàn máu, xóa nếp nhăn và đẩy lùi lão hóa. Khi kết hợp đá lạnh với 5 thứ này, da sẽ căng mịn, xóa sạch mụn và vết thâm, trắng nõn nà hơn cả đi spa thẩm mỹ.

1. Khoai tây đông đá

Khoai tây là thực phẩm thơm ngon quen thuộc trong bếp của các gia đình và còn là nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên xuất sắc. Nó chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da như A, E, C, B1, B2, giúp dưỡng da trắng hồng mịn màng, xóa sạch tàn nhang, vết thâm, đốm đen và căng tràn sức sống.

Cách làm: Rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, thêm một chút sữa tươi không đường rồi bỏ vào máy xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp thu được ra khay đá, để đông trong tủ lạnh khoảng 5 tiếng là dùng được. 

Lấy 1 viên đá khoai tây chà xát nhẹ nhàng lên mặt, đặc biệt ở những vùng nhiều đốm nâu và thâm mụn. Thoa đến khi đá tan hết thì rửa mặt sạch với nước lạnh. Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ.

Đông đá 3 thứ này rồi chà lên mặt, mụn hay sẹo thâm cũng tan biến, da trắng mịn hơn cả đi spa - Ảnh 1
Sử dụng 1-2 viên đá khoai tây mỗi ngày để đánh bật đốm nâu và dưỡng da trắng hồng mịn màng - Ảnh: Internet

2. Sữa tươi đông đá

Sữa tươi với hàm lượng axit lactic dồi dào giúp trị vết thâm trên da, cân bằng độ ẩm và giúp da sáng hồng, mềm mịn. Sữa tươi đông đá khi chườm lên mặt cũng giúp da thêm săn chắc, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

Cách làm: Lấy một bịch sữa tươi không đường đổ vào khay làm đá, để đông trong tủ lạnh khoảng vài tiếng là dùng được. Dùng đá sữa tươi mát xa lên da, đặc biệt là vùng tập trung nhiều mụn đầu đen như mũi và hai bên cánh mũi.

Đông đá 3 thứ này rồi chà lên mặt, mụn hay sẹo thâm cũng tan biến, da trắng mịn hơn cả đi spa - Ảnh 2
Đá sữa tươi giúp làm trắng, dưỡng ẩm và se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

3. Cà chua và dưa leo đông đá

Cà chua chứa nhiều vitamin C giúp trị thâm và làm trắng da. Cà chua còn giúp tẩy sạch tế bào chết, đẩy lùi lão hóa và trẻ hóa da.

Dưa leo giàu vitamin E, C, mọng nước, hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp se khít lỗ chân lông, giữ ẩm, giảm mụn, làm trắng và săn chắc da.

Cách làm: Rửa sạch cà chua và dưa leo rồi bỏ vào máy xay nhuyễn thành hỗn hợp đồng nhất, có thể thêm chút nước nếu hỗn hợp đặc.

Đổ hỗn hợp ra khay đá bỏ vào tủ lạnh. Sau khi đá đông lại, lấy một viên mát xa lên mặt theo chuyển động tròn, đặc biệt là những vùng nhiều thâm mụn đến khi đá tan hết thì thôi. Cuối cùng, rửa lại mặt với nước sạch.

Đông đá 3 thứ này rồi chà lên mặt, mụn hay sẹo thâm cũng tan biến, da trắng mịn hơn cả đi spa - Ảnh 3
Thoa đá cà chua dưa leo lên mặt 1-2 lần/ngày, da sẽ sạch mụn, vết thâm và mịn màng đến khó tin - Ảnh: Internet

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