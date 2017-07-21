Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau

Làm đẹp 21/07/2017 15:25

Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo ngấn mỡ cũng phẳng lỳ, đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau.

1. Nước uống giảm cân cấp tốc từ chanh và gừng

Gừng và chanh là thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em. Trong gừng chứa kali, niacin, phốt pho và vitamin C cung cấp protein cho cơ thể,  làm nóng và đốt cháy các phần mỡ thừa một cách nhanh chóng, tạo cảm giác no bụng và hạn chế cơn thèm ăn. Khi kết hợp với chanh, hiệu quả giảm cân sẽ tăng nhanh, đồng thời giúp thải độc và thanh lọc cơ thể, nâng cao sức đề kháng.

Chuẩn bị:

- 1 lít nước lọc

- 1 củ gừng to

- 1 quả chanh tươi

- 1 bình đựng nước

- 3 muỗng mật ong nguyên chất

Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 1
Gừng kết hợp với chanh và mật ong giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Gừng rửa sạch rồi cạo vỏ, thái thành từng lát mỏng.

- Chanh rửa sạch, giữ nguyên vỏ và thái lát.

- Cho chanh và gừng vào bình đựng, đổ nước lọc vào, thêm 3 muỗng mật ong khuấy đều, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm.

- Chia nhỏ lượng nước uống trong suốt cả ngày, bất cứ khi nào bạn cảm thấy khát. Chỉ sau 1 tuần, cân nặng sẽ giảm rõ rệt, eo phẳng lỳ quyến rũ.

Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 2
Uống nước chanh gừng trong vòng 1 tuần, cân nặng giảm 5kg, eo phẳng lỳ quyến rũ - Ảnh: Internet

2. Thực đơn ăn kiêng giúp giảm cân cấp tốc kết hợp với nước chanh gừng

Trong quá trình giảm cân, bạn nên kết hợp nước chanh gừng với thực đơn ăn uống lành mạnh dưới đây để đạt hiệu quả tốt nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Bữa sáng:

- 1 ly nước chanh gừng trước khi ăn sáng 30 phút.

- 1 bánh mì kẹp trứng hoặc 1 chén cơm nhỏ ăn cùng thịt heo nạc.

- 1 quả chuối.

Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 3
Ăn rau củ luộc để tăng cường chất xơ, hạn chế năng lượng nạp vào - Ảnh: Internet

Bữa trưa:

- 1 chén cơm ăn với thịt ức gà hoặc thịt heo nạc.

- 1 chén rau củ luộc. Ăn bao nhiêu tùy thích.

- 1 quả chuối hoặc 1 quả táo.

- 1 ly nước chanh gừng sau khi ăn 30 phút.

Chị em sẽ giảm ngay 5kg/tuần, eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 4
Thịt luộc giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và không tăng cân - Ảnh: Internet

Bữa tối:

- 1 chén to rau củ luộc.

- 1 chén ngũ cốc ăn kiêng hoặc yến mạch trộn với sữa chua không đường.

- 1 quả táo hoặc 1 quả chuối

- 1 ly nước chanh gừng sau khi ăn 30 phút.

Thực đơn chỉ mang tính tham khảo, bạn có thể thay đổi linh hoạt dựa theo quy tắc: hạn chế tinh bột, tăng cường chất xơ, nói không với đường và chất béo. Nên ăn đúng giờ và đầy đủ để giảm cân mà vẫn giữ được sức khỏe.

Nếu tuân thủ đúng thực đơn ăn kiêng trên, kết hợp với uống nước chanh gừng bạn sẽ giảm khoảng 5kg/tuần, eo ngấn mỡ cũng sẽ phẳng lỳ vô cùng quyến rũ.

 

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