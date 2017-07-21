Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng

Làm đẹp 21/07/2017 11:21

Đây là tin vui với nàng bị chứng tóc bạc sớm. Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc sẽ hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng.

Nguyên nhân gây tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm là chứng bệnh phổ biến hiện nay ở khá nhiều phụ nữ. Ở một số người, đây là vấn đề di truyền. Mất cân bằng hoóc-môn, các bệnh về tuyến giáp, thiếu dinh dưỡng, lối sống sinh hoạt không điều độ, mất ngủ kéo dài, mất cân bằng nhịp sinh học trong cơ thể cũng là nguyên nhân gây tóc bạc sớm.

Với nhịp sống và làm việc căng thẳng như hiện nay, phụ nữ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, trầm uất, dễ sinh nhiều bệnh ảnh hưởng sức khỏe, khiến nhan sắc “xuống dốc không phanh”. Mái tóc lấm tấm bạc, không được khỏe mạnh bóng mượt sẽ cộng thêm cho bạn cả chục tuổi, sự tự tin sẽ giảm sút đi rất nhiều.

Áp dụng ngay công thức từ khế chua dưới đây để lấy lại mái tóc đen mượt, khỏe mạnh.

Cách trị tóc bạc sớm với khế chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 5 quả khế chua

- 1 cốc nước dừa tươi

- 1 thìa mật ong nguyên chất

- Rây lọc, máy xay, chén, muỗng...

Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng - Ảnh 1
Kết hợp khế chua với mật ong và nước dừa để trị tóc bạc sớm - Ảnh: Internet

Thực hiện:

- Rửa sạch khế, thái thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Dùng rây lọc bỏ phần bã khế, chỉ lấy phần nước ép.

Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng - Ảnh 2
Thái nhỏ khế chua - Ảnh: Internet

- Thêm nước dừa và mật ong vào nước ép khế rồi khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng được.

Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng - Ảnh 3
Trộn nước ép khế chua cùng mật ong, nước dừa tạo thành hỗn hợp giúp trị tóc bạc sớm - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

- Gội đầu với dầu gội như bình thường để làm sạch tóc, lấy đi bụi bẩn bã nhờn trên da đầu, làm thông thoáng nang tóc để dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ hỗn hợp khế chua.

- Dùng hỗn hợp khế chua, nước dừa và mật ong đã chuẩn bị ở trên thoa đều lên tóc, đặc biệt là phần da đầu. Vừa thoa vừa mát xa da đầu nhẹ nhàng bằng các đầu ngón tay trong vòng vài phút để kích thích lưu thông máu. Cuối cùng, dùng mũ chụp ủ tóc trong vòng 30 phút.

- Sau 30 phút, gội sạch tóc với dầu gội và dầu xả như bình thường.

Chỉ cần dùng vài quả khế chua, tóc bạc hóa đen lại suôn mượt, óng ả vô cùng - Ảnh 4
Áp dụng mẹo trị tóc bạc sớm từ khế chua 2 - 3 lần/tuần, chỉ sau 1 tháng, tóc bạc hóa đen và óng ả, mượt mà - Ảnh: Internet

Hỗn hợp khế chua và mật ong, nước dừa giúp cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, cho tóc suôn mượt, óng ả trở lại nhờ thành phần giàu chất béo của nước dừa.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên áp dụng mẹo trị tóc bạc từ khế chua khoảng 2 - 3 lần/tuần. Chỉ sau một tháng, tóc bạc hóa đen và mượt mà vô cùng.

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