Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da mịn đẹp như gái Hàn và trắng hồng không tì vết, cả đời không lo mụn

Làm đẹp 19/07/2017 17:25

Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da sạch bụi bẩn, mịn màng, trắng hồng rạng rỡ không thua gì gái Hàn.

1. Rửa mặt với sữa tươi 

Sữa tươi chứa nhiều dưỡng chất cực kỳ tốt cho da như protein, enzyme và hàm lượng cao axit latic giúp cung cấp độ ẩm cho da, dưỡng da hồng hào, trắng mịn. Rửa mặt với sữa tươi là bí quyết làm trắng da vô cùng đơn giản, phù hợp với mọi loại da, từ da nhờn, da khô hay thậm chí là da nhạy cảm nhất. Bạn nên dùng sữa tươi đông đá để rửa mặt, hiệu quả trắng mịn, da sẽ tăng lên nhiều lần.

Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da mịn đẹp như gái Hàn và trắng hồng không tì vết, cả đời không lo mụn - Ảnh 1
Dùng sữa tươi đông đá để rửa mặt, hiệu quả trắng mịn da sẽ tăng lên nhiều lần - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng sữa tươi giúp chống lão hóa vô cùng hữu ích. Hàng ngày, sau khi làm sạch da với sữa rửa mặt, bạn hãy dùng sữa tươi đã được làm lạnh mát xa nhẹ nhàng trong vòng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện hàng ngày, bạn sẽ có làn da sạch mụn, trắng hồng không thua gì gái Hàn. 

Lưu ý: bạn nên chọn sữa tươi nguyên chất loại không đường nhé. 

2. Sữa đậu nành

Rửa mặt với sữa đậu nành là phương pháp làm đẹp da quen thuộc của phụ nữ Nhật. Đậu nành là thực phẩm lành tính, phù hợp với mọi loại da, giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mịn màng căng bóng. Tương tự như cách rửa mặt với sữa tươi, sau khi làm sạch da với sữa rửa mặt, bạn dùng sữa đậu nành thoa lên mặt, mát xa nhẹ nhàng trong 5 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da mịn đẹp như gái Hàn và trắng hồng không tì vết, cả đời không lo mụn - Ảnh 2
Rửa mặt bằng sữa đậu nành là phương pháp yêu thích của phụ nữ Nhật, giúp da trắng hồng, mịn màng căng bóng - Ảnh: Internet 

Để tăng hiệu quả dưỡng trắng da, sau khi rửa mặt bạn có thể nhúng mặt nạ giấy vào sữa đậu nành rồi đắp lên da trong 15 phút rồi rửa lại với nước sạch, các dưỡng chất sẽ thấm sâu hơn và nuôi dưỡng làn da trắng mịn không tì vết.

3. Rửa mặt với cám gạo

Trong cám gạo chứa hàm lượng cao vitamin nhóm B, từ lâu được biết đến là nguyên liệu tắm trắng rẻ tiền, an toàn và hiệu quả cao. Ngoài ra, cám gạo chứa nhiều các dưỡng chất giúp da lên tông cực nhanh và mịn màng, căng bóng, xóa sạch các vết sẹo hay thâm mụn lâu năm.

Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da mịn đẹp như gái Hàn và trắng hồng không tì vết, cả đời không lo mụn - Ảnh 3
Cám gạo rất giàu vitamin nhóm B giúp da trắng hồng, căng bóng và mịn màng - Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần trộn cám gạo với một chút nước, khuấy đề rồi đổ vào túi lọc để vắt lấy nước cám gạo rửa mặt. Khi rửa mặt nhớ mát xe nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.

4. Nước cam tươi

Trong nước cam có chứa hàm lượng cực cao vitamin C., một dưỡng chất thần kỳ giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn nhanh chóng. Dùng nước cam để rửa mặt hàng ngày còn mang đến tác dụng tẩy trang an toàn cho những làn da nhạy cảm. Sau khi dùng sữa rửa mặt, bạn thoa nước ép cam lên mặt và mát xa nhẹ nhàng trong vòng 5 phút, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch. Tuy nhiên, sau khi rửa mặt với nước cam, bạn phải thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận, nếu không da sẽ bắt nắng và đen sạm hơn lúc ban đầu.

Rửa mặt với 4 thứ sau giúp da mịn đẹp như gái Hàn và trắng hồng không tì vết, cả đời không lo mụn - Ảnh 4
Vitamin C trong nước cam giúp da trắng mịn, căng bóng - Ảnh: Internet

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