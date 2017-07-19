Giảm 3kg/tuần và diệt gọn bụng ngấn mỡ với 2 loại nước uống thần kỳ sau

Làm đẹp 19/07/2017 12:04

Hai loại nước uống sau đây có tác dụng thải độc cơ thể, diệt gọn mỡ bụng, giảm 3kg/tuần nhẹ như không giúp chị em sở hữu thân hình đáng mơ ước.

1. Nước ép mướp đắng

Mướp đắng là thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, nó còn làm đẹp da và đánh bay mỡ bụng trong thời gian ngắn.

Uống đều đặn mỗi ngày 1 ly nước ép mướp đắng, chỉ sau 1 tuần bạn sẽ thấy kết quả giảm mỡ bụng rất rõ rệt.

Nước ép mướp đắng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng nhanh nhất
Nước ép mướp đắng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng nhanh nhất - Ảnh: Internet

Chuẩn bị:

- 1 quả mướp đắng

- Máy xay sinh tố 

- Rây lọc

Cách làm:

- Mướp đắng rửa sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút.

- Bổ đôi mướp đắng theo chiều dọc và dùng dao gọt hết phần hạt.

Nước ép mướp đắng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng nhanh nhất
Mướp đắng bổ đôi bỏ hạt rồi thái thành miếng nhỏ - Ảnh: Internet

- Thái nhỏ mướp đắng rồi bỏ vào máy xay nhuyễn.

Nước ép mướp đắng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng nhanh nhất
Cho mướp đắng vào máy xay nhuyễn - Ảnh: Internet

- Đổ phần mướp đắng xay được vào rây lọc để loại bỏ phần xác lợn cợn.

- Để dễ uống hơn, bạn có thể hòa thêm 1/3 muỗng cà phê muối vào nước ép mướp đắng. Tuy nhiên, uống mướp đắng nguyên chất giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất.

Nước ép mướp đắng là một trong những phương pháp giảm mỡ bụng nhanh nhất
Uống đều đặn mỗi ngày một ly nước ép mướp đắng giúp giảm 3kg/tuần nhẹ như không - Ảnh: Internet

2. Nước chanh bạc hà

Giảm mỡ bụng với nước chanh bạc hà là phương pháp giảm cân được rất nhiều người ưa chuộng. Cộng thêm gừng và dưa leo, mục tiêu giảm 3kg/tuần sẽ vô cùng đơn giản.

Uống nước chanh bạc hà hàng ngày có thể giúp giảm đến 3kg/tuần nhẹ như không - Ảnh: Internet
Uống nước chanh bạc hà hàng ngày có thể giúp giảm đến 3kg/tuần nhẹ như không - Ảnh: Internet

Chuẩn bị:

- 1 quả chanh

- 1 quả dưa leo

- 1 nhánh gừng đã băm nhuyễn

- 1 ít lá bạc hà tươi

- 2 lít nước lọc

Cách làm:

- Đổ 2 lít nước vào bình thủy tinh lớn.

- Rửa sạch chanh và dưa leo rồi thái thành lát thả vào bình nước.

- Rửa sạch lá bạc hà thái nhỏ bỏ vào bình nước.

- Cuối cùng, cho gừng vào khuấy đều, bảo quản bình thủy tinh trong tủ lạnh qua đêm rồi uống vào ngày hôm sau.

- Chia nhỏ lượng nước để uống trong suốt cả ngày. Uống bất cứ khi nào bạn cảm thấy khát.

- Bạn nên chuẩn bị nước uống này mỗi buổi tối để dễ dùng cả ngày hôm sau. Uống liên tục trong vòng 1 tuần bạn sẽ thấy cân nặng giảm nhanh chóng, sau đó nghỉ một tuần rồi tiếp tục uống để giữ vóc dáng lúc nào cũng thon thả.

Lưu ý:

Ngoài việc uống hai loại nước trên để giảm cân, bạn phải kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ít đường và chất béo, nhiều rau xanh, trái cây để giảm 3kg/tuần mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

* Thông tin mang tính tham khảo

 

 

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