Dứa rất giàu vitamin C, B6, B1, beta-carotene, mangan, đồng, chất xơ và axit pantothenic giúp tẩy da chết, trẻ hóa và khôi phục sự đàn hồi của làn da. Ăn dứa hàng ngày giúp da trắng khỏe từ sâu bên trong, đánh bật các đốm nâu, sắc tố đen gây sạm nám da, da sẽ căng bóng, mịn màng.

Bạn có thể ăn dứa tươi hoặc ép nước để uống, tất cả các cách đều tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Uống nước ép dứa hàng ngày giúp trị mụn trứng cá loại bỏ tàn nhang, xóa nhăn, bảo vệ da trước tác động của tuổi tác và ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước ép dứa để làm mặt nạ dưỡng trắng da mặt. Chỉ cần nhúng mặt nạ giấy vào nước ép dứa, đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước. Thực hiện 3 lần/tuần giúp da trắng hồng mịn màng hơn cả đi spa thẩm mỹ.

Giảm cân

Dứa giàu chất xơ, mangan, đồng và folate, được xếp vào top những loại trái cây giảm cân hiệu quả Trong dứa còn có chất bromelain - hợp chất thực vật, giúp loại bỏ chất béo, chuyển hóa calo thành năng lượng.

Nếu bị béo bụng hay thừa cân thì dứa chính là giải pháp tốt nhất. Dứa chứa rất nhiều chất xơ tạo cảm giác no bụng, kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột và thải độc nhanh chóng.

Làm nở ngực

Dứa giàu vitamin C và estrogen giúp khôi phục độ đàn hồi của các sợi da, đặc biệt là vùng quanh ngực, giúp giảm nếp nhăn, chống chảy xệ và kích thích sự phát triển ở vòng 1 thêm căng tròn.

Hãy uống sinh tố dứa hàng ngày để bộ ngực săn chắc, quyến rũ và cơ thể khỏe đẹp ngay từ bên trong.

Làm trắng răng

Dứa chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt tốt cho răng và nướu, giúp răng chắc khỏe hơn, chống chảy máu chân răng, tăng sức đề kháng, giảm sưng viêm, làm trắng răng và cải thiện cho hơi thở thơm mát.