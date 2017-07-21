Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn

Làm đẹp 21/07/2017 11:20

Dứa là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng, dùng ăn hàng ngày và đắp mặt sẽ mang đến cho chị em cái kết không thể ngọt ngào hơn.

Làm trắng da

Dứa rất giàu vitamin C, B6, B1, beta-carotene, mangan, đồng, chất xơ và axit pantothenic giúp tẩy da chết, trẻ hóa và khôi phục sự đàn hồi của làn da. Ăn dứa hàng ngày giúp da trắng khỏe từ sâu bên trong, đánh bật các đốm nâu, sắc tố đen gây sạm nám da, da sẽ căng bóng, mịn màng.

Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 1
Ăn dứa hàng ngày giúp da trắng khỏe từ sâu bên trong, đánh bật các đốm nâu, sắc tố đen gây sạm nám da, da sẽ căng bóng, mịn màng - Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn dứa tươi hoặc ép nước để uống, tất cả các cách đều tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Uống nước ép dứa hàng ngày giúp trị mụn trứng cá loại bỏ tàn nhang, xóa nhăn, bảo vệ da trước tác động của tuổi tác và ánh nắng mặt trời. 

Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 2
Đắp mặt nạ nước ép dứa lên mặt 3 lần/tuần giúp da trắng hồng, mịn màng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước ép dứa để làm mặt nạ dưỡng trắng da mặt. Chỉ cần nhúng mặt nạ giấy vào nước ép dứa, đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước. Thực hiện 3 lần/tuần giúp da trắng hồng mịn màng hơn cả đi spa thẩm mỹ.

Giảm cân

Dứa giàu chất xơ, mangan, đồng và folate, được xếp vào top những loại trái cây giảm cân hiệu quả Trong dứa còn có chất bromelain - hợp chất thực vật, giúp loại bỏ chất béo, chuyển hóa calo thành năng lượng.

Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 3
Dứa chứa rất nhiều chất xơ tạo cảm giác no bụng, kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột và thải độc nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nếu bị béo bụng hay thừa cân thì dứa chính là giải pháp tốt nhất. Dứa chứa rất nhiều chất xơ tạo cảm giác no bụng, kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột và thải độc nhanh chóng.

Làm nở ngực

Dứa giàu vitamin C và estrogen giúp khôi phục độ đàn hồi của các sợi da, đặc biệt là vùng quanh ngực, giúp giảm nếp nhăn, chống chảy xệ và kích thích sự phát triển ở vòng 1 thêm căng tròn. 

Hãy uống sinh tố dứa hàng ngày để bộ ngực săn chắc, quyến rũ và cơ thể khỏe đẹp ngay từ bên trong.

Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 4
Uống sinh tố dứa hàng ngày để bộ ngực săn chắc quyến rũ và cơ thể khỏe đẹp ngay từ bên trong - Ảnh: Internet

Làm trắng răng

Dứa chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt tốt cho răng và nướu, giúp răng chắc khỏe hơn, chống chảy máu chân răng, tăng sức đề kháng, giảm sưng viêm, làm trắng răng và cải thiện cho hơi thở thơm mát.

Vừa ăn dứa vừa đắp mặt trong vòng 7 ngày, cô gái nhận cái kết bất ngờ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 5
Dứa giúp làm trắng răng và giúp hơi thở thơm mát - Ảnh: Internet

Lưu ý: 

Dứa là một loại quả rất tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có những nguy cơ nhất định cho sức khỏe. Theo đó, ăn quá nhiều dứa có thể khiến môi, lưỡi và vùng miệng bị rát. Chất bromelain trong dứa có thể gây buồn nôn, tiêu chảy và nhức đầu. 

Chỉ nên ăn khoảng nửa quả mỗi ngày và trộn chúng cùng những thành phần có lợi khác.

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