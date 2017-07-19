Vaseline được ưa chuộng vì khả năng dưỡng ẩm vượt trội cho da, đặc biệt là dưỡng môi khô nẻ vào mùa đông. Nhưng nếu bôi trực tiếp lên da mặt thì không tốt chút nào.

Bởi Vaseline quá đặc, khi thoa lên mặt dễ dẫn đến bí bách, gây tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Da nhạy cảm hoặc đang bị mụn tuyệt đối không thoa trực tiếp vaseline lên mặt để tránh tình trạng trầm trọng hơn.

Bột baking soda

Không được thoa baking soda trực tiếp lên da mặt để tránh dị ứng, tấy đỏ và bào mòn da vì sản phẩm này có tính kiềm rất mạnh. Thay vào đó, kết hợp baking soda với mật ong hoặc nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp dưỡng trắng da, loại bỏ tế bào chết và chỉ làm 1 lần/tuần.

Kem đánh răng

Kem đánh răng được chị em truyền tai nhau khả năng trị mụn nhanh thần tốc và hỗ trợ tẩy lông cực nhanh. Tuy nhiên, để tránh làm tổn thương da, bạn chỉ nên thoa một lớp mỏng lên vết mụn, không thoa lây lan sang các vùng da khác. Mẹo trị mụn bằng kem đánh răng chỉ nên áp dụng khi bạn có vài nốt mụn trên mặt, nếu mụn mọc quá nhiều bạn nên sử dụng phương pháp đặc trị khác.

Sau khi thoa kem đánh răng lên mụn khoảng 2 ngày nhưng không có tác dụng, bạn nên dừng ngay để tránh khô nẻ, bong tróc và mụn trầm trọng hơn.

Rượu

Rượu có lượng cồn khử trùng cao, có thể gây dị ứng, làm tổn thương da nếu thoa trực tiếp. Hiện nay có rất nhiều trường hợp da bị sưng tấy, nổi mụn, ửng đỏ kéo dài do đắp mặt nạ, dùng serum có thành phần là rượu.

Kem dưỡng thể

Để tiết kiệm chi phí, nhiều chị em dùng kem dưỡng thể để dưỡng da mặt. Tuy nhiên da mặt nhạy cảm hơn da cơ thể rất nhiều, dùng kem dưỡng thể thoa lên mặt sẽ gây nổi mụn, dị ứng và sưng tấy. Để làm trắng da bạn phải dùng các sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho da mặt.

Đường

Đường là nguyên liệu tuyệt vời để tẩy da chết, đặc biệt giá thành lại rất rẻ. Tuy nhiên, không được thoa đường trực tiếp lên mặt để tránh tổn thương da. Các hạt đường li ti khi bị chà xát lên da sẽ gây trầy xước, lão hóa da.

Muốn tẩy da chết, hãy trộn đường với dầu ô liu, dầu dừa hoặc mật ong rồi mới sử dụng.

Nước nóng

Dùng nước nóng để rửa mặt làm da ngày càng khô nẻ, bong tróc. Vậy nên để làm đẹp da hiệu quả, bạn chỉ nên rửa mặt với nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ để vừa loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, vừa làm sạch dâu cho da từ bên trong.

Mayonnaise

Mayonnaise là nước sốt giúp tăng độ thơm ngon cho món ăn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng sản phẩm này để dưỡng tóc, phục hồi tóc hư tổn chẻ ngọn, tuyệt đối không thoa lên da mặt để tránh da bị dư thừa nhờn, nổi mụn và lão hóa.

Dầu gội

Khi gội đầu, chị em nên hạn chế tối đa việc dầu gội tiếp xúc với da để tránh dị ứng, nổi mẩn đỏ. Thành phần hóa học của dầu gội đầu cực kỳ có hại cho da mặt.