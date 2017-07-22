Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn cách xóa sẹo mụn nhanh chóng, da trắng nõn nà chỉ với nắm lá tía tô 2 ngàn đồng. Chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Những nốt mụn xấu xí không chỉ làm bạn khổ sở vì đau nhức, ngứa rát khi xuất hiện trên mặt mà ngay cả khi chúng ra đi cũng để lại vết thâm cực kỳ khó trị. Rất nhiều người sau khi trị mụn thành công lại mệt mỏi tìm cách xóa thâm mụn. Mỹ phẩm đắt tiền hay các spa uy tín nằm ngoài khả năng của chị em, còn dùng mỹ phẩm rẻ tiền lại có nguy cơ "tiền mất tật mang".

Lá tía tô chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, các khoáng chất canxi, sắt, phốt pho... giúp làm đẹp da hiệu quả. Trong loại lá này còn chứa chất tẩy trắng tự nhiên, nhờ đó dễ dàng xóa thâm mụn hiệu quả và an toàn. Ngoài ra, tía tô còn chứa chất priseril có công dụng thanh lọc da, tẩy tế bào chết và cải thiện đáng kể sắc tố da.

Sử dụng lá tía tô đều đặn, chỉ sau 2 tuần các vết thâm mụn sẽ giảm rõ rệt, cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào.

Cách trị thâm mụn với tía tô:

1. Mặt nạ lá tía tô

Chuẩn bị:

- 2 nắm lá tía tô

- ½ thìa cà phê muối trắng

Cách làm:

- Đầu tiên rửa sạch lá tía tô, bỏ đi lá sâu, héo rồi để cho ráo nước.

- Cho lá tía tô và muối vào cối giã thật nát hoặc bỏ vào máy xay nhuyễn.

- Lọc lấy phần nước tía tô ra một chén sạch.

- Làm sạch da với sữa rửa mặt, dùng mặt nạ giấy nhúng vào nước lá tía tô rồi đắp lên mặt trong vòng 30 phút.

- Cuối cùng rửa lại mặt bằng nước sạch. Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Rửa mặt với nước tía tô

- Rửa sạch lá tía tô cho sạch bụi bẩn.

- Vò nát lá tía tô vào trong một chậu nước sạch.

- Dùng nước này để rửa mặt hàng ngày.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên rửa mặt với lá tía tô vào buổi sáng và đắp mặt nạ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ sau 2 tuần các vết thâm sẽ mờ đi khoảng 80 - 90%. Kiên trì sử dụng trong vòng 1 tháng, làn da sẽ trắng nõn nà, căng mịn như da em bé.

Lưu ý: Sau khi áp dụng biện pháp làm đẹp này, bạn phải che chắn da cẩn thận khi ra nắng nhé.

Chúc các bạn thành công!