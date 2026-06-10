Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, 3 con giáp có tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp bứt phá

Tâm linh - Tử vi 10/06/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp bứt phá vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, với cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Tý đón nhận một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Bản mệnh không chỉ thể hiện được bản lĩnh trong công việc mà còn có cơ hội gia tăng tài sản một cách bền vững thông qua các quyết định sáng suốt. Hãy tự tin đề xuất những ý tưởng mới vì đây là thời điểm vàng để các kế hoạch của bạn được phê duyệt. 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, 3 con giáp có tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính khởi sắc rõ rệt với những khoản thưởng. Khả năng quản lý dòng tiền tốt giúp bạn tự tin hơn trong việc xem xét các danh mục đầu tư rủi ro thấp. Lợi nhuận từ những quyết định trước đó bắt đầu đổ về, giúp bạn có một ngân sách dư dả cho các kế hoạch cá nhân.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá áp dụng cho công việc. Người làm kinh tế nắm bắt được xu hướng nên dễ trở thành người tiên phong và kiếm được một khoản bộn tiền về túi.  

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, 3 con giáp có tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, Chính quan cho biết, Thìn may mắn vô cùng trong tiền bạc và công việc. Thìn cảm thấy bản thân đang có những khởi sắc trong việc kinh doanh và hợp tác làm ăn. Bên cạnh đó, một số người còn có cơ may trúng được giải lớn trong chương trình bốc thăm hoặc quay vòng may mắn.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/6/2026, 3 con giáp có tài vận cực tốt, may mắn gấp bội, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày ổn định cho những người sinh năm Thìn, con giáp thông minh này có tầm nhìn xa và khả năng dự đoán cực tốt trong công việc nhờ quý nhân trợ vận. Con giáp này cũng khá may mắn khi tìm được việc làm mới cực tốt hoặc thay đổi công việc phù hợp với mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/6/2026, TRỜI không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón Phú Quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/6/2026, TRỜI không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón Phú Quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón Phú Quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/6/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 33 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 48 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 48 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội