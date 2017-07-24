Trước đến nay nhiều người nghĩ bông tẩy trang chỉ có công dụng duy nhất là làm sạch lớp trang điểm . Tuy nhiên, món đồ "nhỏ mà có võ" này còn rất nhiều công dụng hữu ích khác. Một trong số đó là làm sạch sâu cho da khi rửa mặt.

Sau khi tẩy trang, bạn dùng sữa rửa mặt như bình thường. Tiếp theo dùng một miếng bông thấm ướt và cọ nhẹ nhàng lên những vùng da nhiều mụn, bã nhờn như mũi, cằm... Đây là cách làm sạch sâu cho da một cách nhẹ nhàng, an toàn mà không cần dùng đến máy rửa mặt đắt tiền. Thực hiện đều đặn, mụn cám hay mụn đầu đen cũng sẽ giảm rõ rệt.

2. Thay thế cho mặt nạ giấy

Đắp mặt nạ giúp cấp nước, các dưỡng chất cần thiết để làn da ẩm mượt, mịn màng. Nếu chẳng may trong nhà bị hết mặt nạ giấy, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng bông tẩy trang.

Cách làm: Sau khi rửa sạch mặt, thấm ướt miếng bông tẩy trang bằng loại lotion dưỡng da bạn đang dùng, sau đó tách nhẹ miếng bông thành 2 - 3 lớp, giúp lớp giấy trở nên mỏng hơn, khi đắp lên da sẽ thẩm thấu sâu hơn.

Mẹo này sẽ biến đổi làn da bạn một cách kỳ diệu chỉ với 5 phút sử dụng mỗi ngày. Việc thoa lotion lên da thông thường khiến tinh chất khó thẩm thấu sâu vào da, đắp miếng bông lên sẽ hiệu quả hơn hẳn. Vậy nên không cần mua những mặt nạ đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu làn da căng mướt.

3. Trị sạch mụn đầu đen

Bông tẩy trang có công dụng làm sạch bã nhờn ở vùng mũi, nơi tích tụ mụn đầu đen, mụn cám và lỗ chân lông nở to nhất. Sau khi tẩy da chết, bạn ngâm miếng bông trong dung dịch nước cốt chanh và mật ong rồi đắp lên mũi khoảng 15 phút. Axit citric trong chanh sẽ làm sạch sâu trong lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen nhanh chóng.

Sau 2 - 3 lần thực hiện phương pháp này, vùng mũi chắc chắn trắng sáng hơn, lỗ chân lông se khít.

4. Đánh tan quầng thâm mắt

Đôi mắt thâm quầng xấu xí sẽ cộng thêm cho bạn cả chục tuổi. Chỉ cần dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng, nước ép dưa leo hoặc nước trà xanh rồi đắp lên mắt trong 10 phút, quầng thâm sẽ giảm rõ rệt.