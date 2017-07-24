Không cần kem dưỡng tiền triệu, lấy bông tẩy trang đắp lên mặt theo cách này, da ẩm mượt căng bóng như gái Hàn

Làm đẹp 24/07/2017 11:08

Ngoài để làm sạch lớp trang điểm, bông tẩy trang có nhiều công dụng hữu ích, có thể thay thế mỹ phẩm đắt tiền, cho bạn làn da căng bóng, ẩm mượt như gái Hàn.

1. Rửa sạch sâu cho da mặt

Trước đến nay nhiều người nghĩ bông tẩy trang chỉ có công dụng duy nhất là làm sạch lớp trang điểm. Tuy nhiên, món đồ "nhỏ mà có võ" này còn rất nhiều công dụng hữu ích khác. Một trong số đó là làm sạch sâu cho da khi rửa mặt.

Sau khi tẩy trang, bạn dùng sữa rửa mặt như bình thường. Tiếp theo dùng một miếng bông thấm ướt và cọ nhẹ nhàng lên những vùng da nhiều mụn, bã nhờn như mũi, cằm... Đây là cách làm sạch sâu cho da một cách nhẹ nhàng, an toàn mà không cần dùng đến máy rửa mặt đắt tiền. Thực hiện đều đặn, mụn cám hay mụn đầu đen cũng sẽ giảm rõ rệt.

Dùng bông tẩy trang để rửa mặt giúp làm sạch sâu cho da, không cần dùng đến máy rửa mặt đắt tiền - Ảnh: Internet
Dùng bông tẩy trang để rửa mặt giúp làm sạch sâu cho da, không cần dùng đến máy rửa mặt đắt tiền - Ảnh: Internet

2. Thay thế cho mặt nạ giấy

Đắp mặt nạ giúp cấp nước, các dưỡng chất cần thiết để làn da ẩm mượt, mịn màng. Nếu chẳng may trong nhà bị hết mặt nạ giấy, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng bông tẩy trang. 

Dùng bông tẩy trang thấm lotion dưỡng da - Ảnh: Internet
Dùng bông tẩy trang thấm lotion dưỡng da - Ảnh: Internet

Cách làm: Sau khi rửa sạch mặt, thấm ướt miếng bông tẩy trang bằng loại lotion dưỡng da bạn đang dùng, sau đó tách nhẹ miếng bông thành 2 - 3 lớp, giúp lớp giấy trở nên mỏng hơn, khi đắp lên da sẽ thẩm thấu sâu hơn.

Dùng bông tẩy trang thấm lotion dưỡng da - Ảnh: Internet
Sau đó, bóc thành nhiều lớp để đắp lên mặt, làn da sẽ căng bóng ẩm mượt nếu được áp dụng thường xuyên - Ảnh: Internet

Mẹo này sẽ biến đổi làn da bạn một cách kỳ diệu chỉ với 5 phút sử dụng mỗi ngày. Việc thoa lotion lên da thông thường khiến tinh chất khó thẩm thấu sâu vào da, đắp miếng bông lên sẽ hiệu quả hơn hẳn. Vậy nên không cần mua những mặt nạ đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu làn da căng mướt.

3. Trị sạch mụn đầu đen

Bông tẩy trang có công dụng làm sạch bã nhờn ở vùng mũi, nơi tích tụ mụn đầu đen, mụn cám và lỗ chân lông nở to nhất. Sau khi tẩy da chết, bạn ngâm miếng bông trong dung dịch nước cốt chanh và mật ong rồi đắp lên mũi khoảng 15 phút. Axit citric trong chanh sẽ làm sạch sâu trong lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen nhanh chóng.

Sau 2 - 3 lần thực hiện phương pháp này, vùng mũi chắc chắn trắng sáng hơn, lỗ chân lông se khít.

Dùng bông tẩy trang thấm lotion dưỡng da - Ảnh: Internet
Dùng bông tẩy trang thấm nước cốt chanh và mật ong rồi đắp lên mũi, chỉ khoảng vài lần, vùng mũi sẽ trắng sáng, lỗ chân lông se khít - Ảnh: Internet

4. Đánh tan quầng thâm mắt

Đôi mắt thâm quầng xấu xí sẽ cộng thêm cho bạn cả chục tuổi. Chỉ cần dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng, nước ép dưa leo hoặc nước trà xanh rồi đắp lên mắt trong 10 phút, quầng thâm sẽ giảm rõ rệt.

Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ

Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ

Trị mụn đầu đen sẽ vô cùng đơn giản khi dùng nửa quả chanh kết hợp với thứ này để chà lên mũi, chị em không thử nhất định hối tiếc cả đời.

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