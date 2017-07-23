Đây là cách đơn giản nhất để giữ cho hàm răng luôn trắng bóng, đều màu. Đánh răng sau mỗi bữa ăn giúp lấy đi thức ăn thừa, làm sạch mảng bám trên răng và giữ cho hơi thở luôn thơm mát.

Không những thế, việc làm này còn giúp ngăn chặn cơn thèm ăn của bạn, đặc biệt là vào buổi tối, giúp hạn chế tăng cân và giữ vóc dáng thon gọn.

2. Uống nhiều nước

Có lẽ không cần phải nói nhiều về tác dụng của nước đối với sức khỏe và làm đẹp nữa. Uống nhiều nước giúp nướu ngậm nước, kích thích tuyến nước bọt và làm sạch răng một cách tự nhiên.

3. Dùng baking soda

Baking soda hay còn gọi là sodium bicarbonate, hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên, có tính kiềm nên giúp trung hòa axit trong khoang miệng, giảm chứng hôi miệng.

Bạn chỉ cần nhúng bàn chải có kem đánh răng vào baking soda rồi đánh răng trước khi đi ngủ, hỗn hợp này sẽ loại bỏ sạch vết bẩn và các mảng bám ố vàng trên răng trong ngày hôm đó.

4. Dùng dâu tây và cà chua

Hàm lượng vitamin C trong dâu tây và cà chua rất cao vì thế có tác dụng tẩy trắng răng tự nhiên rất tốt. Hãy chà xát một miếng dâu tây hay cà chua lên răng trong khoảng 5 phút, mảng bám hay chứng hôi miệng sẽ không tìm đến bạn nữa.

Ngoài ra, nên thường xuyên ăn dâu tây và cà chua, cắn ngập răng để hàm răng luôn trắng khỏe, hơi thở thơm mát dễ chịu.

5. Dùng nước chanh

Không nên chà sát trực tiếp miếng chanh lên răng, bởi chất axit trong chanh có thể gây ảnh hưởng đến men răng. Hãy vắt nước chanh pha loãng với nước và dùng bàn chải chà hỗn hợp này lên răng. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận được sự thay đổi rõ rệt trên hàm răng của bạn.