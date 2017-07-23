Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ

Chăm sóc da 23/07/2017 11:28

Trị mụn đầu đen sẽ vô cùng đơn giản khi dùng nửa quả chanh kết hợp với thứ này để chà lên mũi, chị em không thử nhất định hối tiếc cả đời.

Mụn đầu đen hình thành khi các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu thừa, bụi bẩn, tế bào chết và các tạp chất khác. Các chất bẩn này bị oxy hóa dẫn đến các đốm đen trên da. Chúng có thể xuất hiện trên mũi, cằm, trán, lưng hoặc tay chân.

Áp dụng ngay 3 mẹo trị mụn đầu đen dưới đây để lấy lại làn da trắng sáng, rạng rỡ.

1. Chanh mật ong

Chanh chứa axit citric và vitamin C có khả năng loại bỏ các tế bào da chết. Do đó, nó giúp làm sạch mụn đầu đen và kiểm soát việc sản xuất dầu, trị nhờn trên da.

Chuẩn bị:

1 quả chanh

1 muỗng café mật ong

Cách làm:

Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ - Ảnh 1
Chà chanh và mật ong trên da để loại bỏ mụn đầu đen - Ảnh: Internet

- Cắt đôi quả chanh, thoa mật ong lên một nửa quả chanh.

- Dùng miếng chanh đó chà xát nhẹ nhàng lên khuôn mặt, tập trung vào các phần bị mụn nhiều như mũi và trán trong khoảng vài phút.

- Để như vậy khoảng 5 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh. Làm điều này 2 lần/tuần để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Lột mụn bằng lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cho da như selen, protein, kali... giúp thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn và diệt khuẩn gây mụn. Hơn nữa, lòng trắng trứng còn giúp xóa nhăn và làm căng da, loại bỏ hoàn toàn mụn đầu đen.

Chuẩn bị:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 bàn chải cũ

- 1 mặt nạ giấy để lột

Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ - Ảnh 2
Lột mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng giúp da sạch mụn, trắng mịn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Đánh tan lòng trắng trứng. Nhúng bàn chải vào lòng trắng trứng rồi mát xa theo chuyển động tròn đều khắp mặt trong vòng 5 phút. Tránh vùng mắt và miệng.

- Dán miếng mặt nạ giấy lên mặt, vỗ nhẹ. Thoa thêm một lớp lòng trắng trứng lên mặt nạ giấy.

- Để khoảng 30 phút cho mặt nạ khô hoàn toàn thì lột mặt nạ ra theo chiều từ cằm lên trán.

- Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước ấm.

3. Dùng bàn chải và kem đánh răng

Kem đánh răng và muối khi kết hợp với nhau sẽ diệt khuẩn, đánh bật mụn đầu đen hiệu quả, nhanh chóng.

Chuẩn bị:

1 muỗng kem đánh răng

2 muỗng muối ăn

1 bàn chải đánh răng

1 chén nước nóng

Dùng nửa quả chanh với thứ này chà lên mũi, mụn đầu đen bật ra từng mảng, da trắng mịn rạng rỡ - Ảnh 3
Kem đánh răng và muối khi kết hợp với nhau sẽ diệt khuẩn, đánh bật mụn đầu đen hiệu quả, nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Lấy chén nước nóng thêm chút muối loãng rồi xông hơi trong 3 – 5 phút để giãn nở lỗ chân lông, đào thải bớt bụi bẩn và bã nhờn.

- Cho kem đánh răng và muối ăn vào chén rồi trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Nhúng bàn chải cũ vào hỗn hợp kem đánh răng, muối rồi chà lên vùng mũi và những vùng da có mụn đầu đen trong khoảng 3 phút. Để nguyên thêm 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

- Thực hiện 2 lần/tuần, mụn đầu đen sẽ mất sạch, trả lại cho bạn làn da trắng sáng mịn màng.

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