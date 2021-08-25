Bị người tình lâu năm trở mặt sau khi ra tù, mẹ 2 con giành chiến thắng 1,4 triệu bảng nhờ bức thư từ tận 24 năm về trước

Thế giới 25/08/2021 06:18

Người phụ nữ này đã vô cùng sốc khi không không ngờ người tình lâu năm của mình lại có thể trở mặt như vậy. Những thật may, lá thư hắn ta gửi cho cô từ tận 24 năm về trước đã cứu vãn tất cả.

Theo The Sun, Nicola Oberman, 54 tuổi có một mối tình đậm sâu với ông trùm bất động sản, triệu phú Shaun Collins. Hai người đã bên nhau từ hơn 2 thập kỷ trước và có với nhau 2 đứa con, tuy vậy cặp đôi lại chưa từng kết hôn.

Khi Collins bị bỏ tù vào năm 1997, Nicola vẫn ở bên và chờ đợi ông ta. Khi đó, Collins (hiện đã 53 tuổi) đã hứa với người tình rằng cô sẽ được chia đều khối tài sản khổng lồ mà anh ta hiện đang đứng tên sau khi anh ra tù.

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Nicola và Collins đã bên nhau hơn 2 thập kỷ - Ảnh: The Sun

Sau khi được trả tự do, như đã thề hứa, cặp đôi tiếp tục bên nhau và đầu tư vào hơn 40 danh mục bất động sản khác trị giá hàng triệu bảng Anh ở Kent và London. Năm 2015, họ chia tay và Collins đã "trở mặt" khi phủ định những gì Nicola đã đóng góp cho công ty ông ta và khẳng định cô chỉ là một bà nội trợ "không thích làm việc".

Tuy vậy, tuần trước Tòa án Tối cao London đã ra phán quyết cho vụ kiện này. Theo đó, "ông trùm" phải trả cho Nicola hơn 1,4 triệu bảng Anh để tách cô ra khỏi việc kinh doanh mà cả 2 đang cùng nắm giữ.

Tại phiên tòa năm ngoái, Thẩm phán Tom Leech QC nghe được thông tin rằng Nicola và Collins chỉ mới ở bên nhau khoảng một năm khi ông Collins bị ngồi tù 6 tháng vì phạm tội liên quan đến bất động sản.

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Sau khi chia tay, Collins trở mặt và phủ nhận toàn bộ các đóng góp của Nicola cho công ty - Ảnh: The Sun

Luật sư Jack Waston của Nicola tiết lộ: "Khi ở trong tù, ông Collins đã từng gửi cho thân chủ của tôi một số bức thư, nội dung xoay quanh công việc kinh doanh mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.

Các bức thư nói rõ rằng đây là một công việc kinh doanh chung, trong đó ông Collins có nói rằng họ cần "thúc đẩy" để gia đình có thể "vững mạnh và thành công". Sau khi ra tù, Collins đã đến sống với Nicola và bà Nicola đã trở thành chỗ dựa cũng như nguồn hỗ trợ tài chính cho ông ta."

Nicola sau đó còn bán luôn căn hộ của mình và sử dụng tiền của cha mẹ cô cho để phụ giúp việc kinh doanh của người tình.

Vì ông Collins liên tục khẳng định với Nicola rằng cả 2 đồng sở hữu khối tài sản khổng lồ nên suốt những năm qua cô mới làm không công cho công ty bất động sản đứng tên ông ta. Thẩm phán cũng tuyên bố bà Nicola được xem như là cổ đông lớn nhất của công ty vì đây là hoạt động kinh doanh chung chứ không chỉ xuất phát từ "tình yêu" như ông Collins nói.

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Nicola được tòa chia hơn 1,4 triệu bảng Anh trên tổng số tài sản mà cô và Collins cùng nắm giữ - Ảnh: The Sun

Thẩm phán Leech QC tiếp tục tuyên bố rằng các tài sản - dù được giữ bằng tên chung của cặp đôi, tên của công ty hay của riêng ông Collins - đều phải được chia. Từ năm 2008 đến năm 2015, tất cả các bất động sản đã được coi là một phần của "một danh mục đầu tư duy nhất thuộc sở hữu chung" và đã có một "thỏa thuận rõ ràng" về điều đó, ông nói.

Bà Oberman hiểu những gì ông Collins đã nói với bà rằng toàn bộ danh mục đầu tư, bao gồm cả những thứ do ông đứng tên, đều thuộc quyền sở hữu chung và do đó phải được chia đều.

Dựa trên niềm tin vào lời nói của ông Collins, Nicola đã cho phép anh ta kiểm soát các tài sản, trong khi bản thân mình làm việc biến mình trở thành người đứng tên của các khoản nợ tài chính dựa.

Thẩm phán yêu cầu ông Collins đưa cho Nicola số tiền tương đương với cổ phần mà lẽ ra cô được nắm giữ, đồng thời cô cũng nhận được phần tiền kiếm được từ tài sản chung trong những năm qua.

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